Obezleri bekleyen tehlike: Alzheimer

Her hastalığın altından fazla kilo çıkıyor. Obezitenin kanser, kalp ve ölümcülkronik hastalıklara neden olduğunu söyleyen uzmanlar, "Son araştırmalar aşırı kilolu kişilerin beyin sağlığının da olumsuz etkilediğini ortaya koydu" diyor. Vücut kitleindeksi yüksek olan kişilerin beyin iltihabı yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, "Bu da ilerleyen zamanlarda Alzheimer ve demans gibi hastalıklara yakalanma riskini artırır" uyarısında bulunuyor.
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