  1. Yaşlanmadan öleyim!
  2. Ballı mutluluk

Obezleri bekleyen tehlike:

Obezleri bekleyen tehlike: Alzheimer
Her hastalığın altından fazla kilo çıkıyor. nin kanser, kalp ve ölümcül kronik hastalıklara neden olduğunu söyleyen uzmanlar, "Son araştırmalar aşırı kilolu kişilerin beyin sağlığının da olumsuz etkilediğini ortaya koydu" diyor. Vücut kitle indeksi yüksek olan kişilerin beyin iltihabı yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, "Bu da ilerleyen zamanlarda ve demans gibi hastalıklara yakalanma riskini artırır" uyarısında bulunuyor.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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