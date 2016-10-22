Günde 1 bardak çay kalbe güç katar

5 YILLIK ARAŞTIRMA
"6 bin 500 kişinin 5 yıl takip edildiği araştırmada, düzenli olarak günde en az 1 bardak çay içenlerde kalp ve damar hastalığının daha az görüldüğü tespit edildi. Aynı araştırmada düzenli olarak günde en az bir bardak kahve içmenin ise kalp-damar sağlığına bir yararı görülmedi. Çalışma kahvenin zararlı olduğunu söylemiyor. Çayın yararının içerdiği flavonoidlere bağlı olduğu düşünülüyor.
Çalışma kahvenin zararlı olduğunu söylemiyor. Çayın yararının içerdiği flavonoidlere bağlı olduğu düşünülüyor."
STENTLER ÇOK ETKİLİ
Öte yandan Prof. Dr. Ömer Göktekin de, yeni nesil stentlerin olumsu etkisine değindi. "Yeni nesil stentler ile artık damar tıkanıklığında by-pass ameliyatlarının oranı yüzde 5'e kadar indi" diyen Prof. Dr. Göktekin, şöyle devam etti: "2003 yılında uygulanmaya başlayan ilaçlı stentler hızlı gelişim gösterdi. 3'üncü kuşak stent kullanıyoruz artık. Bu stentler sayesinde çatallanma yerlerindeki tıkanıklıklara, çok kıvrımlı damarlardaki darlıklara, kireçli damarlara, ayrıca daha küçük damarlara ulaşıyoruz. Yeni stentler tekrar damar tıkanıklığı riskini yüzde 10 seviyesine düşürdü. Eriyen stentler ve damar içi ışıklı görüntüleme tekniklerine son yıllarda tel, kateter ve balon alanlarındaki teknolojik ilerlemeler eklenince daha önce açmayı hayal edemediğimiz ve by-pass önerdiğimiz tıkanıklıkları stent ile açmaya başladık."
DOST GIDALARA DİKKAT!
Kalp sağlığını korumak için doğru yağı kullanmak, her gün bir diş sarımsak, haftada 3 gün kuru fasulye ve nohut tüketmek gerekiyor. Çay ve kırmızı üzüm de kalbi koruyor. Omega-3 zengini balık damar içi tıkanıklıkları önlüyor. Ceviz, fındık ve badem kalbi koruyor. Antioksidan domates kalp hastalıkları oluşma riskini azaltıyor.
BY-PASS TARİHE KARIŞIYOR
Geçmişte, ana koroner damar darlığı ve uzun zaman önce tam olarak tıkanmış damar hastalarına mutlaka by-pass önerdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ömer Göktekin, bu iki durumun da artık stent ile tedavi edildiğini belirtti. Prof. Dr. Göktekin, şöyle konuştu: "By-pass işlemi açık cerrahi bir işlem ve hastanın normal hayata dönmesi ortalama 1 ayı buluyor. Ancak stent işlemi sonrası ertesi gün hastayı taburcu edip 3 gün sonra işine dönmesine izin veriyoruz. Bu gelişmeler by-pass ve diğer kalp cerrahi ameliyatlarının tarihe karışacağını gösteriyor. İnanıyorum ki çok yakında stent uygulamaları by-pass ameliyatlarının tedavideki yerini yüzde 5'in altına düşürecek. Kalp tıkanıklıklarında by-pass ile tedavinin oranı 2000'li yıllarda yüzde 50 iken şu an yüzde 15'lere düştü."
Safure CANTÜRK