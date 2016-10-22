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lı mutluluk

Bol miktarda B vitamini içeren , kadınlarda hormonu olan östrojen salgısını düzenler. Cinsel hayata renk katar. Tabii organik olmak şartıyla...

Ballı mutluluk
Sağlığa saymakla bitmeyen , cinsel hayatta da önemli rol oynuyor. Organik balın B vitamini zengini olduğunu söyleyen uzmanlar, "Testosteron hormonu için bu vitamin gereklidir. Bal ayrıca kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını da düzenler" diyor. Uzmanlar balın yararlarını şöyle sıralıyor...

Özellikle yatınca başlayan kuru öksürüğe bal iyi gelir.
● Sıcak suyla birlikte yapılan bal şerbeti kabızlığı geçirir.
Bal, limonla içilirse nezlenin geçmesini sağlar.
● Bal, gözün görme gücünü arttırır.
Kan yapıcı özelliğinin yanında hastalara kuvvet verir.
● Romatizmal hastalıklarda haricen kullanmak hastayı kısa sürede iyileştirir.
İhtiva ettiği A, B, C ve diğer vitaminler ve mineraller insana zindelik verir.
● Balgamı keser vücudun pis rutubetini giderir.
İdrar söktürerek mesane yollarını temizler. İltihabını giderir.
● Bal saça sürülürse saçları yumuşatır. Besler, uzatır, parlaklık ve canlılık kazandırır.
Karaciğer ve göğsü temizler.
● Bal zeytinyağı ve gres yağıyla karıştırılıp yanan yerlere sürülürse acı, sızı çekilmez. Yanık kısa sürede iyileşir. Yanık izi kalmaz.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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