Ballı mutluluk

Sağlığa yararları saymakla bitmeyen bal, cinsel hayatta da önemli rol oynuyor. Organik balın B vitamini zengini olduğunu söyleyen uzmanlar, "Testosteron hormonu için buvitamin gereklidir. Bal ayrıcakadınlarda cinsellikhormonu olan östrojensalgılanmasını dadüzenler" diyor. Uzmanlar balın yararlarını şöyle sıralıyor...
● Özellikle yatıncabaşlayan kuru öksürüğebal iyi gelir.
● Sıcak suyla birlikte yapılan bal şerbeti kabızlığı geçirir.
● Bal, limonla içilirsenezlenin geçmesini sağlar.
● Bal, gözün görme gücünü arttırır.
● Kan yapıcı özelliğinin yanındahastalara kuvvet verir.
● Romatizmal hastalıklarda haricen kullanmak hastayı kısa sürede iyileştirir.
● İhtiva ettiği A, B, C ve diğervitaminler ve mineraller insanazindelik verir.
● Balgamı keser vücudun pis rutubetini giderir.
● İdrar söktürerek mesaneyollarını temizler. İltihabını giderir.
● Bal saça sürülürse saçları yumuşatır. Besler, uzatır, parlaklık ve canlılık kazandırır.
● Karaciğer ve göğsü temizler.
● Bal zeytinyağı ve gres yağıyla karıştırılıp yanan yerlere sürülürse acı, sızı çekilmez. Yanık kısa sürede iyileşir. Yanık izi kalmaz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.