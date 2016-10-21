Lahana erkeğe şifa

İçerdiği vitamin ve minerallerle birçok hastalığa iyi gelen lahana, cinsel hayata da olumlu katkı sağlıyor. Uzman diyetisyenPınar KuralEnç, lahanın içindeki bazı enzimlerin cinsel gücü artırdığını belirtiyor. Enç, "Araştırmalarlahana yiyenerkeklerin yüzde90'ının aşırı cinselistek duyduğunukanıtlıyor" diyor. Lahananın sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Kanserden korur: Kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlatır ve kanserli hücrelerin diğer hücrelere zarar vermesini engeller.
Bağışıklığı güçlendirir: C vitamini açısından çok zengin olan lahana bağışıklık sisteminin güçlendirip, vücuda güç verir.
Göz sağlığını korur: Beta karoten içeriği için gözlerin makula dejenerasyonu hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Alzheimer riskini azaltır: Düzenli olarak lahana tüketimi özellikle yaşlılık döneminde sık rastlanan Alzheimer hastalığını önleyebilir.
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