  1. Mantar kabusuna sarımsak sirke...

erkeğe şifa

Kanserden koruyan , yaşlanmayı da geciktiriyor. Ayrıca cinsel gücü artırıp, isteksizlik çekenlerin yüzünü güldürüyor..

Lahana erkeğe şifa
İçerdiği vitamin ve minerallerle birçok hastalığa iyi gelen , cinsel hayata da olumlu katkı sağlıyor. Uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, lahanın içindeki bazı enzimlerin cinsel gücü artırdığını belirtiyor. Enç, "Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90'ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor" diyor. Lahananın sağlığa ndan bazıları şöyle sıralanıyor:

Kanserden korur: Kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlatır ve kanserli hücrelerin diğer hücrelere zarar vermesini engeller.

Bağışıklığı güçlendirir: C vitamini açısından çok zengin olan lahana bağışıklık sisteminin güçlendirip, vücuda güç verir.

Göz sağlığını korur: Beta karoten içeriği için gözlerin makula dejenerasyonu hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Alzheimer riskini azaltır: Düzenli olarak lahana tüketimi özellikle yaşlılık döneminde sık rastlanan Alzheimer hastalığını önleyebilir.
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