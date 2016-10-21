Akıllı telefonlar aklımızı alıyor

ERKEN DAVRANIN
Unutkanlık erken yaşlarda, genellikle telefon numaralarının hatırlanmaması, isimlendirmede güçlük, beceri kaybı ve davranış değişiklikleriyle kendini göstermeye başlar. Ağır diyetler, vitamin eksikliği, guatr hastalığı, psikiyatrik hastalıklar veya bazı ilaçların uzun süreli kullanımı unutkanlığın başlıca nedenleri arasındadır. Unutkanlık problemleri, başlarda geçici hatırlama sorunları gibi göründüğünde, çoğu zaman önlem almakta geç kalınır. Genç yaşlardan itibaren uzmanların yönlendirmeleri doğrultusunda hafızayı güçlendirecek alışkanlıkların yaşama adapte edilmesiyle, ciddi bir bellek bozukluğuna karşı korunmak mümkündür.
NELER YAPILMALI?
Unutkanlığa birçok dış etken neden olabilir. Örneğin, uykusuzluk konsantrasyon bozukluğu yapar ve bu da unutkanlığa yol açar. Bu yüzden kaliteli bir uyku alışkanlığı edinmeli.
Dengeli beslenme hafızayı güçlendirir, B vitamini zengini gıdalara güçlü bir hafızaya destek olur. Ayrıca Omega-3 içeren balık gibi besinlerin genç yaşlardan itibaren tercih edilmesi zihni geliştirir.
Unutkanlığı önlemek için bulmaca, hafıza oyunları gibi aktiviteler etkilidir. Ancak unutkanlık, kişinin işini yapamaz hale geldiği, yaşam fonksiyonlarını aksattığı zaman hastalık olarak görülmeli ve bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır.
HAFIZAYI CANLI TUTMANIN YOLLARI
Bol sebze ve meyve tüketin.
Stresten olabildiğince uzak durun.
Fındık, ceviz, badem, çekirdekli kuru üzüm, yeşil sebzeler, böğürtlen, yaban mersini, elma, kepekli pirinç ve balık gibi folik asit seviyesini artıracak besinler alın.
Kaliteli uyumaya dikkat edin.
Açık hava yürüyüşleri ve düzenli egzersiz yapın.
Eğer kullanıyorsanız alkol tüketimini sınırlayın.
Ajanda kullanın, bol bol not alın.
Ağır diyetlerden uzak durun ve uzun süren açlıklardan kaçınmaya çalışın.
Her gün bulmaca çözün.
Konsantrasyonu artıracak kitap okuma ve müzik dinlemeye ağırlık verin.
Sosyal ilişkilerinizi geliştirin.
BOL BOL YÜRÜYÜŞ YAPIN
Düzenli yapılan egzersizlerle beynin yeterli oksijen alması sağlanarak, bellek bozuklukları önlenebilir. Egzersiz yapmak birçok psikolojik soruna olduğu gibi, zihin sağlığına da iyi gelmektedir. Hafızanın güçlenmesine yardımcı olmak için yürüyüş, yüzme veya yoga gibi egzersizler önerilebilir. Spor yaparken vücutta önemli su kayıplarına yol açılmamasına dikkat edilmelidir.
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