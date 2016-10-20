Tıkalı damar ozonla açılıyor

Son yıllarda yaygınlaşan ozon terapi damar tıkanıklığı tedavisinde de etkili oluyor. Dr.Alp Okutucu, ozon tedavilerinin kan kıvamının azalmasına, daha akışkan hale gelmesine ve aynı zamanda damarlardakitıkaçların daerimesini sağladığını belirterek şu bilgileri veriyor: "Kan temizleme olarak da bilinen ozon tedavisi diyabetik ve dolaşım bozukluğuna bağlı ayak-bacakyaralarında, alerji ve egzamalarda, yara izlerinde, hepatit, zona, karaciğerhastalıklarında, gastrit, ülser, kireçlenmelerde olumlu sonuçlar veriyor."
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