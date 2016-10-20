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Tıkalı damar ozonla açılıyor

Tıkalı damar ozonla açılıyor
Son yıllarda yaygınlaşan ozon terapi damar tıkanıklığı tedavisinde de etkili oluyor. Dr. Alp Okutucu, ozon tedavilerinin kan kıvamının azalmasına, daha akışkan hale gelmesine ve aynı zamanda damarlardaki tıkaçların da erimesini sağladığını belirterek şu bilgileri veriyor: "Kan temizleme olarak da bilinen diyabetik ve dolaşım bozukluğuna bağlı ayak-bacak yaralarında, alerji ve egzamalarda, yara izlerinde, hepatit, zona, karaciğer hastalıklarında, gastrit, ülser, kireçlenmelerde olumlu sonuçlar veriyor."
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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