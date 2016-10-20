Baba olmak isteyen uyku saatine baksın

ABD'li uzmanların erkek doğurganlığı üzerinde yaptığı araştırma, uyku ile babalık arasında sıkı bir bağ olduğunu ortaya koydu. Boston Üniversitesi araştırmacıları 21-45 yaş arası 695 çifti 1 yıl boyunca değerlendirdi. Her 8 haftada bir yapılan kontroller sonucunda, 6 saatten az, 9 saatten fazla uyuyan erkeklerin bebek sahibi olma şansının yüzde 42 oranında azaldığı anlaşıldı. Araştırmayı değerlendiren Dr. Lauren Wise, şu açıklamayı yaptı: "Uyku bozukluğu yaşayan erkeklerde testosteron üretimi, spermlerin gelişimi engelleniyor. Az uyumak ya da uyku süresini uzatmak erkek doğurganlığını vuruyor."