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Baba olmak isteyen uyku saatine baksın

Baba olmak isteyen uyku saatine baksın
ABD'li uzmanların erkek doğurganlığı üzerinde yaptığı araştırma, uyku ile babalık arasında sıkı bir bağ olduğunu ortaya koydu. Boston Üniversitesi araştırmacıları 21-45 yaş arası 695 çifti 1 yıl boyunca değerlendirdi. Her 8 haftada bir yapılan kontroller sonucunda, 6 saatten az, 9 saatten fazla uyuyan erkeklerin bebek sahibi olma şansının yüzde 42 oranında azaldığı anlaşıldı. Araştırmayı değerlendiren Dr. Lauren Wise, şu açıklamayı yaptı: "Uyku bozukluğu yaşayan erkeklerde testosteron üretimi, spermlerin gelişimi engelleniyor. Az uyumak ya da uyku süresini uzatmak erkek doğurganlığını vuruyor."
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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