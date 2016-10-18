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Uzun ömrün sırrı: Turşu-Balık

Uzun ömrün sırrı: Turşu-Balık
Japonlar'ın dünyanın en uzun yaşayan insanları olduğu saptandı. Bilim insanları, ortalama 86 yıl yaşayan Japonlar'ın uzun yaşamasının sırrını araştırdı. İngiliz beslenme uzmanı Cassandra Barns, Japon tarzı beslenmenin ömre ömür kattığını açıkladı. Barns, Japonya'da bol bol tüketilen sebze turşusu ve balığın ömrü uzattığını vurguladı. Barns, Japon diyetinin 'olmazsa olmaz' 4 temel gıdayı da şu şekilde sıraladı: Çorba, yeşilçay, sebze turşusu ve balık...
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