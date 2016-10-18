Uzun ömrün sırrı: Turşu-Balık

Japonlar'ındünyanın enuzun yaşayaninsanlarıolduğusaptandı.Biliminsanları,ortalama 86yıl yaşayanJaponlar'ınuzunyaşamasınınsırrını araştırdı.İngilizbeslenmeuzmanı Cassandra Barns, Japon tarzıbeslenmenin ömre ömür kattığını açıkladı.Barns, Japonya'da bol bol tüketilensebze turşusu ve balığın ömrü uzattığınıvurguladı. Barns, Japon diyetinin 'olmazsaolmaz' 4 temel gıdayı da şu şekildesıraladı: Çorba, yeşilçay, sebze turşusuve balık...
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