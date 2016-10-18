Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bu gece ve yarın sabah saatlerinde, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar ve ilgililer, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.