  1. İktidarsızlığa tarçın

den 5 il için kritik uyarı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı

7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bu gece ve yarın sabah saatlerinde, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar ve ilgililer, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
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  • 18 Ekim 2016, Salı 19:26
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