İktidarsızlığa tarçın

Lezzeti ve kokusuyla büyüleyen tarçın, şifa saçıyor. Vitamin deposu bu besin, cinsel isteği kamçılıyor. Kan akışını hızlandırarak erkeklerin korkulu rüyası iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sperm kalitesini de arttıran tarçın, kısırlık tedavine katkı sağlıyor. Tarçının, sağlığa faydaları ise şu şekilde özetleniyor.
AFRODİZYAK ETKİ: Kokusuyla rahatlatan tarçın, afrodizyak etki yapar. Cinsel isteği ve gücü artırır.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR :
Tarçın, kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynayan kalsiyum içerir.
YAŞLANMA KARŞITI:
Antioksidan özelliği olan tarçın, cildin genç kalmasını sağlar.
KASLARI RAHATLATIR: Kas ağrılarının iyileşmesinde önemli rol oynayan tTarçın, yaşa bağlı olarak görülen kas ağrılarına iyi gelir.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR : Beyin sağlığını koruyan tarçın, hafızayı güçlendirir. Alzheimer hastalığı riskini azaltır.
KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR: Tarçın, kan şekeri seviyesini kontrol altına alır. Aniden ortaya çıkan tatlı krizlerini önler.
SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLER : Yarım çay kaşığı tarçın ve bir çay kaşı balı karıştırarak günde 2-3 kez tüketin. Bu karışım hem soğuk algınlığını hem de öksürüğü önler.
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