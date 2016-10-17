  1. Kansere bıçak

can alıyor!

Hareketsizlik can alıyor!
Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, atardamar tıkanıklıklarının gibi çok ciddi hastalıkları tetiklediğini belirterek, toplardamar tıkanıklıklarının ölümcül olduğunun bilinmediğini söyledi. Dünyada 4 ölümden birinin tromboza bağlı ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Demir, şu uyarıda bulundu: "Hareketsiz yaşam ve kilo, bacaklar üzerine baskı yaparak kan akımının yavaşlamasına neden olarak pıhtı, tromboz oluşturmaktadır. Tromboz, damarlarda kan pıhtılaşmasının oluşması demektir, tıkandığı organda organ yetersizliği meydana getiriyor ve beraberinde ölümle de sonuçlanabiliyor. İnsanlar kalp krizi ve felci çok iyi biliyorlar ama bacakların toplardamarlarında oluşan pıhtıyla ilgili bilgileri yok. Bacaklarımızın toplardamarlarında meydana gelen pıhtı kopup akciğer damarlarına geliyor. Akciğer damarlarına geldiğinde de ölümle sonuçlanabiliyor. Tromboz öldürebilir, ancak önlenebilir bir hastalıktır. Sigaradan uzak durup, hareketli olmak şart."
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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