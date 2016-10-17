Hareketsizlik can alıyor!

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. AhmetMuzaffer Demir, atardamar tıkanıklıklarının kalp krizi gibi çok ciddi hastalıkları tetiklediğini belirterek, toplardamartıkanıklıklarınınölümcül olduğunun bilinmediğini söyledi. Dünyada 4 ölümdenbirinin trombozabağlı ortayaçıktığını anlatan Prof. Dr. Demir, şu uyarıda bulundu: "Hareketsiz yaşamve kilo, bacaklarüzerine baskı yaparak kan akımınınyavaşlamasına neden olarakpıhtı, tromboz oluşturmaktadır. Tromboz, damarlarda kan pıhtılaşmasının oluşması demektir, tıkandığı organda organ yetersizliği meydana getiriyor ve beraberinde ölümle de sonuçlanabiliyor. İnsanlarkalp krizi vefelci çok iyi biliyorlarama bacaklarıntoplardamarlarındaoluşan pıhtıyla ilgilibilgileri yok. Bacaklarımızıntoplardamarlarındameydanagelen pıhtı kopupakciğer damarlarınageliyor. Akciğerdamarlarına geldiğindede ölümlesonuçlanabiliyor. Tromboz öldürebilir, ancak önlenebilir bir hastalıktır. Sigaradan uzak durup, hareketli olmak şart."
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