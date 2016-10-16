Meyveyle zekayı yükselt

Kanada'daki Alberta Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, hamilelikte düzenli meyve tüketen kadınların bebeğinin daha zeki olduğunu ortaya koydu. Op. Dr. Betül Görgen, 3 bin 500'den fazla bebek ve ailesinin dahil edildiği araştırmayı şöyle değerlendirdi: "Çalışma kapsamında 688 çocuk muayene edildi. Gebelikleri boyunca günde 6-7 tane küçük meyve (tanelilerde bir avuç) tüketen annelerin bebeklerinin ilk 1 yılda diğer bebeklere göre 6-7 puan daha fazla zihinsel gelişim gösterdiği belirlendi. Fazla meyve, gebelik diyabeti ve yüksek fetal ağırlık gibi olumsuzluklara yol açabilir."