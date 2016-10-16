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Kırışıklara salatalık yumurta

Kırışıklara salatalık yumurta
Kadınların korkulu rüyası olan kırışıklıklara karşı uzmanlar basit bir karışım öneriyor. İlerleyen yaşla birlikte elastikiyetini yitiren cildin kırışıp sarkmasının son derece doğal olduğunu belirten uzmanlar, salatalık ve yumurta akının mucizevi etki gösterdiğini belirtiyor. Uzmanların cildi sıkılaştırmak için tarifi şöyle: "2 adet salatalığı küçük parçalara ayırıp süzgeçten geçirin. İçine 1 adet yumurtanın akını ilave edin. İyice karıştırdığınız karışımı ihtiyaç duyduğunuz alana sürün. 15 dakika kadar beklettikten sonra soğuk su ile yıkayın. En iyi sonucu almak için en az 12 kez uygulayın. Vitamin zengini salatalık cildi beslerken, yumurta akı germe işlemini gerçekleştirir."
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