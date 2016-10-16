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Hindi kanatlandırır

İstiridyeden daha fazla çinko içeren hindi, protein açısından da hayli zengin. Bu özellikleriyle cinsel isteği artıran hindiyi yemek için yılbaşını beklemeyin...

Hindi kanatlandırır
Damar sisteminin dostu ve kolesterol düşürücü besinler, cinsel sağlığa da olumlu etki yapıyor. Izgarada pişirilen de cinsel gücü artırıyor. Sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmak isteyenlere özellikle çinko zengini gıdalar öneren uzmanlar, "Bunların başında hindi geliyor" diyor. Hindi etinin istiridyeden bile daha çok çinko içerdiğini belirten uzmanlar, sağlığa yararlarını şöyle anlatıyor...
Hem erkek hem de kadınlar için son derece faydalı olan hindi, dana etine çok yakın miktarda protein içeriyor.
Sağlık açısından en faydalı besinler arasında yer alan hindinin marifeti sadece cinsel gücü artırmakla sınırlı kalmıyor.
Bu hazmı kolay et aynı zamanda antioksidan özelliği taşıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor; kilo vermek isteyenlerin diyet listesinde de ilk sıralarda yer alıyor.
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