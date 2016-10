Et benleri şekerin habercisi

dünyada yaygın görülen insülin direnci; diyabet, metabolik sendrom, kalpdamar problemleri gibi birçok önemli hastalığa neden oluyor.Son dönemde görülme sıklığı artansöyleyen Doç. Dr. Çakır, Et beni olmayan bireylerle karşılaştırıldığındadiyor.Tıp dilinde Akrokordon ya da skin tag diye adlandırılan deri katlantılarıolarak bilinir. Et benleri genellikle ağrısız, boyu 1 santimetreyi nadiren geçen, yumuşak, kenarları düzensiz olabilenKoltuk altı, kasık gibi kıvrım yerlerinde, yüzde ve göz kapağında da oluşabilirler.Ciltte sık görülen değişiklikler olarak tanımlanan akantozis nigrikans (kasık, koltuk altı, boyun ve diğer deri kıvrımlarında ortaya çıkan, kalınlaşmış koyu renkte yamalar) ve et benleri de insülün direncinin bir diğer belirtisidir.direncini tam olarak ölçebilecek bir laboratuvar testi bulunmadığını söyleyendedi. Doç. Dr. Çakır, şöyle devam etti: "Hastalarda bazı cilt değişiklikleri,Hastaların kendilerinin de kolayca fark edebileceği ciltteki bazı değişiklikler insülin direncini belirlemede ve gerekli önlemleri almada anahtar rol oynuyor."sendrom, hipertansiyon, kolesterol, koroner arter hastalığı, polikistikover gibi hayati rahatsızlıkların nedenleri tam çözülememiş olsa dailişkili bulunmuştur.Kalın bağırsak, meme ve rahim kanserleri de insülin direnci olanlarda daha sık görülür.İnsülin direnci, vücuttaki normal insülin seviyesine dokuların yeterli cevabı vermemesi olarak tanımlanabilir. İnsülin, pankreasta üretilen ve kandaki şekeri dokulara taşıyarak, dokuda enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlayan bir maddedir. Dokuların insülini tanıyamaması ya da ona gerekli yanıtı vermede yetersiz kalmaları birçok nadir genetik hastalığa sebep olabilir. Ayrıca ikincil insülin direncine yol açan diğer etkenler şöyle sıralanabilirŞişmanlıkStresEnfeksiyonlarÜremiBüyüme hormonu fazlalığıKortizol artışıGebelik