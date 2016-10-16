Et benleri şekerin habercisi

KİLO ALINDIKÇA ARTIYOR
Tıp dilinde Akrokordon ya da skin tag diye adlandırılan deri katlantıları 'et beni' olarak bilinir. Et benleri genellikle ağrısız, boyu 1 santimetreyi nadiren geçen, yumuşak, kenarları düzensiz olabilen iyi huylu doku parçacıklarıdır. Koltuk altı, kasık gibi kıvrım yerlerinde, yüzde ve göz kapağında da oluşabilirler.
KOYU RENK YAMALAR...
Ciltte sık görülen değişiklikler olarak tanımlanan akantozis nigrikans (kasık, koltuk altı, boyun ve diğer deri kıvrımlarında ortaya çıkan, kalınlaşmış koyu renkte yamalar) ve et benleri de insülün direncinin bir diğer belirtisidir. Akantozis nigrikans, çok nadiren iç organların kanserleri ile birlikte görülebilirse de daha ziyade insülin direnci ve diyabetin habercisidir. Bu belirtiler ciddiye alınıp kontrol edilmelidir.
TESTLE BELİRLENMİYOR
İnsülin direncini tam olarak ölçebilecek bir laboratuvar testi bulunmadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. İlkay Çakır, "Ancak kan şekeri, trigliserit, iyi huylu kolesterol ve açlık şekeri seviyeleri bazı eşik değerlerin üzerinde saptandığında insülin direncine işaret ediyor" dedi. Doç. Dr. Çakır, şöyle devam etti: "Hastalarda bazı cilt değişiklikleri, yumurtalıklarda kistler, vücudun uç bölgelerinde büyüme veya kalınlaşmalar, kas krampları gibi belirtiler görülebiliyor. Hastaların kendilerinin de kolayca fark edebileceği ciltteki bazı değişiklikler insülin direncini belirlemede ve gerekli önlemleri almada anahtar rol oynuyor."
DİRENCİN SONU KÖTÜ
Metabolik sendrom, hipertansiyon, kolesterol, koroner arter hastalığı, polikistikover gibi hayati rahatsızlıkların nedenleri tam çözülememiş olsa da insülin direnciyle ilişkili bulunmuştur. İnsülin direnci olan kilolu kişiler şeker ve kalp-damar hastalıklarına daha yatkındır. Kalın bağırsak, meme ve rahim kanserleri de insülin direnci olanlarda daha sık görülür.
DOKULAR TANIMIYOR
İnsülin direnci, vücuttaki normal insülin seviyesine dokuların yeterli cevabı vermemesi olarak tanımlanabilir. İnsülin, pankreasta üretilen ve kandaki şekeri dokulara taşıyarak, dokuda enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlayan bir maddedir. Dokuların insülini tanıyamaması ya da ona gerekli yanıtı vermede yetersiz kalmaları birçok nadir genetik hastalığa sebep olabilir. Ayrıca ikincil insülin direncine yol açan diğer etkenler şöyle sıralanabilir;
NEDENLERE DİKKAT!
Şişmanlık
Stres
Enfeksiyonlar
Üremi
Büyüme hormonu fazlalığı
Kortizol artışı
Gebelik
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