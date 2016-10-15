Afrodizyak kereviz

Her derde deva besinlerden kereviz, afrodizyak etkisiyle de cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Uzman diyetisyen PınarKural Enç, bu değerli besinin afrodizyak etkisi bulunduğunu,uyarıcı etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Besleyicilik oranı oldukça yüksek olan kerevizin, A, B, E ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içerdiğini söyleyen Pınar Kural Enç, sağlığa faydalarını ise şöyle sıralıyor: Kalorisi düşük olduğuiçin diyet yapanlar rahatlıklatüketebilirler.
Sinir yatıştırıcı etkisi olan kereviz, aşırı sinirlilik, asabiyet haline iyi gelir. İdrar söktürür, kanı temizler,böbreklere faydalıdırkum ve taşların dökülmesineyardımcı olur.
Gut ve romatizma gibi hastalıklara faydası vardır. Afrodizyak etkisi de bulunankereviz, uyarıcı etkiyesahiptir.
Sinir yorgunluğunu giderir. İştah açma özelliğininyanında ağız kokusunugiderir.
Cilt için de faydalı olan kereviz, sivilceleri azaltır. Cilde parlaklık, tazelik verir ve genç görünmenizi sağlar. Anne sütünü de artırır.
Kereviz kaynatılırken suyuna limon ilave edilirse gaz yapması önlenir.
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