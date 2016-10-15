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Afrodizyak

Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle kanı temizleyip, böbreklerdeki kum ile taşları döken , afrodizyak etkisiyle de uyarıcı etki gösteriyor...

Afrodizyak kereviz
Her derde deva besinlerden , afrodizyak etkisiyle de cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, bu değerli besinin afrodizyak etkisi bulunduğunu, uyarıcı etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Besleyicilik oranı oldukça yüksek olan kerevizin, A, B, E ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içerdiğini söyleyen Pınar Kural Enç, sağlığa faydalarını ise şöyle sıralıyor:
Kalorisi düşük olduğu için diyet yapanlar rahatlıkla tüketebilirler.
Sinir yatıştırıcı etkisi olan kereviz, aşırı sinirlilik, asabiyet haline iyi gelir.
İdrar söktürür, kanı temizler, böbreklere faydalıdır kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur.
Gut ve romatizma gibi hastalıklara faydası vardır.
Afrodizyak etkisi de bulunan kereviz, uyarıcı etkiye sahiptir.
Sinir yorgunluğunu giderir.
İştah açma özelliğinin yanında ağız kokusunu giderir.
Cilt için de faydalı olan kereviz, sivilceleri azaltır. Cilde parlaklık, tazelik verir ve genç görünmenizi sağlar.
Anne sütünü de artırır.
Kereviz kaynatılırken suyuna limon ilave edilirse gaz yapması önlenir.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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