4 yanlışa düşme kiloları dert etme

Fazla kilolarından yakınanlar dikkat! AcıbademEskişehir HastanesiBeslenme ve DiyetUzmanı Yeşim Özcan, diyet yapanların 4 yanlış yüzünden kilo veremediğini söyledi. Az yemek, uzun süre açkalmak, öğün atlamak vebazı besinlerin tüketiminitamamen kesmenin diyette yapılan en büyük yanlışlar olduğunu belirten Yeşim Özcan, şöyle konuştu:
EKMEĞİ KESMEYİN
"Güne erken başlayarak önce metabolizmanınuyandırılması gerekir. Mutlaka kahvaltı yapılmalı. Her gün zeytin, peynir, yumurtadan oluşan bir kahvaltı yerine kahvaltılık gevrek ve süt yeterli olabilir. Diyette kesinlikleaç kalınmamalı. Bu durum metabolizma hızını düşürür. Ara öğünleri atlamayın. Günde 3 ana, 3 ara olmak üzere 6öğün yemek yiyin. Böylece kan şekeri de dengede kalır, ani acıkmaların önüne geçilir. Ara öğünlerde 3 kuru kayısı ile 2 ceviz, 1 bardaklight süt ile 2 galeta, 1 dilim tam buğday ekmek ile 1 dilim az yağlı peynir, 1 dilim light kaşar vekepekli tost, 1 kutu light meyveli yoğurt ile 5 fındık alabilirsiniz. Ekmekde tam kesilmemeli.Çünkü kilo verilmesineyardımcıdır. Ancak beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar, tahıllı veya yulaflı ekmek yemek gerek."
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