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4 yanlışa düşme ları dert etme

4 yanlışa düşme kiloları dert etme
Fazla larından yakınanlar dikkat! Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, diyet yapanların 4 yanlış yüzünden kilo veremediğini söyledi. Az yemek, uzun süre aç kalmak, öğün atlamak ve bazı besinlerin tüketimini tamamen kesmenin diyette yapılan en büyük yanlışlar olduğunu belirten Yeşim Özcan, şöyle konuştu:

EKMEĞİ KESMEYİN
"Güne erken başlayarak önce metabolizmanın uyandırılması gerekir. Mutlaka kahvaltı yapılmalı. Her gün zeytin, peynir, yumurtadan oluşan bir kahvaltı yerine kahvaltılık gevrek ve süt yeterli olabilir. Diyette kesinlikle aç kalınmamalı. Bu durum metabolizma hızını düşürür. Ara öğünleri atlamayın. Günde 3 ana, 3 ara olmak üzere 6 öğün yemek yiyin. Böylece kan şekeri de dengede kalır, ani acıkmaların önüne geçilir. Ara öğünlerde 3 kuru kayısı ile 2 ceviz, 1 bardak light süt ile 2 galeta, 1 dilim tam buğday ekmek ile 1 dilim az yağlı peynir, 1 dilim light kaşar ve kepekli tost, 1 kutu light meyveli yoğurt ile 5 fındık alabilirsiniz. Ekmek de tam kesilmemeli. Çünkü kilo verilmesine yardımcıdır. Ancak beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar, tahıllı veya yulaflı ekmek yemek gerek."
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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