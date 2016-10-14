Körili mutluluk

Kadınlık hormonunu çalıştıran köri, afrodizyak etkisiyle cinsel isteksizliğe son veriyor. Bu özelliğiyle de çiftlere mutluluk getiriyor. Yapısındaki aktif bileşen 'kurkumin' maddesinin eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu söyleyen uzmanlar, bu maddeninbellek geliştirerekAlzheimer'ı daönlediğini vurguluyor. Birçok hastalığa iyi gelen körinin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor...
KANSERDEN KORUYOR
Meme, prostat, bağırsak, pankreas ve melanom cilt kanserleri üzerinde olumlu etkileri vardır. Safra kesesi hastalıklarındada kullanılır.
Cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir. Vücuttaki birikenzararlı maddeleri atar.
Doyurucudur, sindirime yardımcı olur. Bu özelliğiyle kilo verdirir. Özellikle çaylabirlikte tüketilirsekilo vermeyi hızlandırır.
Hazımsızlık çekenlere ve karaciğer sorunlarına iyi gelir. Soğuk algınlığı, epilepsi,astım gibi hastalıklardaiyileşmeye katkı sağlar.
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