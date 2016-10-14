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Körili mutluluk

En lezzetli baharatlar arasında yer alan köri, afrodizyak etkisi ile dikkat çekiyor. Özellikle kadınları daha tutkulu hale getiriyor; aşkı körüklüyor...

Körili mutluluk
Kadınlık hormonunu çalıştıran köri, afrodizyak etkisiyle cinsel isteksizliğe son veriyor. Bu özelliğiyle de çiftlere mutluluk getiriyor. Yapısındaki aktif bileşen 'kurkumin' maddesinin eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu söyleyen uzmanlar, bu maddenin bellek geliştirerek Alzheimer'ı da önlediğini vurguluyor. Birçok hastalığa iyi gelen körinin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor...

KANSERDEN KORUYOR
Meme, prostat, bağırsak, pankreas ve melanom cilt kanserleri üzerinde olumlu etkileri vardır.
Safra kesesi hastalıklarında da kullanılır.
Cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.
Vücuttaki biriken zararlı maddeleri atar.
Doyurucudur, sindirime yardımcı olur. Bu özelliğiyle kilo verdirir.
Özellikle çayla birlikte tüketilirse kilo vermeyi hızlandırır.
Hazımsızlık çekenlere ve karaciğer sorunlarına iyi gelir.
Soğuk algınlığı, epilepsi, astım gibi hastalıklarda iyileşmeye katkı sağlar.
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