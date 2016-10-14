Ekinezya-ıhlamur gripten korunun

KUŞBURNU: Aynı zamanda C ve E vitamininden zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini yetersiz alınırsa iştahsızlık, halsizlik ve bağışıklık sisteminde güçsüzlük oluşabilir. İyi bir antioksidan kaynağı olan kuşburnu, yorgunluğu azaltır ve soğuk algınlığına da iyi gelir.
EKİNEZYA: İçerdiği A ve B vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum ve sodyum için güçlü bir kaynaktır. Vücutta enfeksiyonlarla savaşan kimyasalların salgılanmasını tetikler ve grip gibi bulaşıcı hastalıkların tedavisinde etkili olur. Yeşi l çay : İçinde bulunan epogalla-kateşingallat ve kafeinin birlikte yağ yakıcı etkisi vardır. Özellikle bel çevresini inceltir. Aynı zamanda çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Günde 1-2 fincan yeşil çay içebilirsiniz.
GÜÇ VEREN KARIŞIM
"Gün içerisinde kolaylıkla hazırlayacağınız bir çay ile bağışıklık sisteminizi koruyup salgın hastalıklardan korunmanız mümkün" diyen Canan Aksoy, şu tarifi verdi: "Ihlamur, ekinezya, karabiber, karanfil ve tarçını demleyin. İçine dörde böldüğünüz bir elmayı ve kabuğu soyulmuş limonu ekleyin. Kaynama noktasına gelene kadar karışımı ısıtın. Sıcak ya da soğuk tüketebileceğiniz bu lezzetli çay ile her zamankinden daha zinde olacaksınız."
HER YUDUMDA ŞİFA BULUN
Bir avuç ıhlamuru yıkayıp demliğe koyun. Tane karabiber, çubuk tarçın, taze ya da kuru zencefil, birkaç dilim elma ve limon kabuğu ile kaynatın. Gün içerisinde dilediğiniz kadar için.
Bir bardak sıcak suyun içine, birkaç dilim zencefil koyup bekleyin. Üzerine limon sıkıp, bal ile tatlandırın.
Bir çorba kaşığı ıhlamuru, bir poşet ekinezya çayı ile birlikte bir bardak suyun içinde demleyin. Üzerine limon sıkarak için.
Birkaç dilim elma ve portakal kabuğu, çubuk tarçın, birkaç kakule ve karanfili, bir bardak sıcak suda demleyin. Süzerek için.
ÇAY KAHVE SUYUN YERİNİ TUTMAZ
Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminin azalmaya başladığını anlatan Canan Aksoy, şu uyarıda bulundu: "Ancak vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2.5 litre su içmesi gerekir. Çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmez. Hatta idrarda artış yaparak, vücudun daha fazla sıvı kaybetmesine yol açar. Yetersiz su tüketimi ayrıca, sindirim sisteminin daha az çalışmasına ve buna bağlı olarak kabızlığa yol açabilir."
PORSİYON ÖLÇÜSÜNE DİKKAT!
Mevsim sebzelerinden pırasa, karnabahar, ıspanak, kereviz, lahana ve brokoli gibi antioksidan kaynağı sebzeleri beslenme programına ekleyerek hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu söyleyen diyetisyen Canan Aksoy, mucize besin aramak yerine, dengeli beslenme ve porsiyon ölçülerine dikkat etmenin yeterli olacağının altını çizdi. C vitamini açısından zengin, antioksidan kaynağı mandalina, greyfurt, portakal, kivi ve nara, beslenmemizde yer açmamız gerektiğini belirten Aksoy, günlük sebze-meyve tüketimimizin 5-7 porsiyon olması gerektiğini vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.