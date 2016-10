Ekinezya-ıhlamur gripten korunun

sıcaklıklarında yaşanan ani değişiklikler, su tüketiminin azalması, beslenme alışkanlıklarının bozulması, fiziksel aktivitelerin düşmesi nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara davetiye çıkartıyor. Kışa sağlıklı ve fit girmek için önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini söyleyen, bağışıklık sistemini güçlendirmek içingibi çayları öneriyor. Aksoy, imdada yetişen çayları ve etkilerini şöyle anlatıyor...: Aynı zamanda C ve E vitamininden zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.İyi bir antioksidan kaynağı olan kuşburnu,İçerdiği A ve B vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum ve sodyum için güçlü bir kaynaktır. Vücuttakimyasalların salgılanmasını tetikler vetedavisinde etkili olur. Yeşi l çay : İçinde bulunan epogalla-kateşingallat ve kafeinin birlikte yağ yakıcı etkisi vardır. Özellikle bel çevresini inceltir.Günde 1-2 fincan yeşil çay içebilirsiniz."Gün içerisinde kolaylıkla hazırlayacağınız bir çay ile bağışıklık sisteminizi koruyup salgın hastalıklardan korunmanız mümkün" diyen Canan Aksoy, şu tarifi verdi:Bir avuç ıhlamuru yıkayıp demliğe koyun. Tane karabiber, çubuk tarçın, taze ya da kuru zencefil, birkaç dilim elma ve limon kabuğu ile kaynatın. Gün içerisinde dilediğiniz kadar için.Bir bardak sıcak suyun içine, birkaç dilim zencefil koyup bekleyin. Üzerine limon sıkıp, bal ile tatlandırın.Bir çorba kaşığı ıhlamuru, bir poşet ekinezya çayı ile birlikte bir bardak suyun içinde demleyin. Üzerine limon sıkarak için.Birkaç dilim elma ve portakal kabuğu, çubuk tarçın, birkaç kakule ve karanfili, bir bardak sıcak suda demleyin. Süzerek için.Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminin azalmaya başladığını anlatan Canan Aksoy, şu uyarıda bulundu: "Ancak vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2.5 litre su içmesi gerekir. Çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmez. Hatta idrarda artış yaparak, vücudun daha fazla sıvı kaybetmesine yol açar. Yetersiz su tüketimi ayrıca, sindirim sisteminin daha az çalışmasına ve buna bağlı olarak kabızlığa yol açabilir."sebzelerinden pırasa, karnabahar, ıspanak, kereviz, lahana ve brokoli gibi antioksidan kaynağı sebzeleri beslenme programına ekleyerek hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu söyleyen diyetisyen Canan Aksoy, mucize besin aramak yerine, dengeli beslenme ve porsiyon ölçülerine dikkat etmenin yeterli olacağının altını çizdi. C vitamini açısından zengin, antioksidan kaynağı mandalina, greyfurt, portakal, kivi ve nara, beslenmemizde yer açmamız gerektiğini belirten Aksoy, günlük sebze-meyve tüketimimizin 5-7 porsiyon olması gerektiğini vurguladı.