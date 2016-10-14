Alzheimer’ın ilacı ‘Ringa ’ balı

İnsansağlığınınsigortası olaraknitelendirilenOmega-3, en çokringa balığıyumurtasındabulunuyor.2003 yılındaNorveç'teyapılan 5yıllık bilimselaraştırmalarsonucuOmega-3'ünen saf, doğal ve zengin kaynağınınringa balığı yumurtası olduğu anlaşıldı.Volda Üniversitesi Deniz ÜrünleriBiyoloğu Hogne Hallaraker, Omega-3 eksikliğinin birçok sağlık sorununayol açtığını açıkladı. Hogne Hallaraker,şunları söyledi: "Eksikliğinde kişinindepresyon,unutkanlık,demans,Alzheimer, kalpdamar,şekerhastalığınayakalanma riskiartar. Kilo kontrolübozulur. Daha daönemlisi karaciğeriyağlanır.Eklemlerin eskifonksiyonu kalmaz.Odaklanma,konsantre olmak,problem çözmeyeteneği azalır.Hafızanın kapasitesiniartırmak için Omega-3 yağ asitlerineihtiyaç vardır. Bu daringa balığında bolcabulunur."
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