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Alzheimer’ın ilacı ‘Ringa ’ balı

Alzheimer’ın ilacı ‘Ringa ’ balı
İnsan sağlığının sigortası olarak nitelendirilen Omega- 3, en çok ringa balığı yumurtasında bulunuyor. 2003 yılında Norveç'te yapılan 5 yıllık bilimsel araştırmalar sonucu Omega-3'ün en saf, doğal ve zengin kaynağının ringa balığı yumurtası olduğu anlaşıldı. Volda Üniversitesi Deniz Ürünleri Biyoloğu Hogne Hallaraker, Omega- 3 eksikliğinin birçok sağlık sorununa yol açtığını açıkladı. Hogne Hallaraker, şunları söyledi: "Eksikliğinde kişinin depresyon, unutkanlık, demans, Alzheimer, kalpdamar, şeker hastalığına yakalanma riski artar. Kilo kontrolü bozulur. Daha da önemlisi karaciğeri yağlanır. Eklemlerin eski fonksiyonu kalmaz. Odaklanma, konsantre olmak, problem çözme yeteneği azalır. Hafızanın kapasitesini artırmak için Omega- 3 yağ asitlerine ihtiyaç vardır. Bu da ringa balığında bolca bulunur."
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