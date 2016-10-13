  1. Sağlıklı beyne yeşil ışık yakın
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la susma

Vücuda enerji veren , cinsel yönden sıkıntı çekenlere fayda sağlıyor. Susam güçlendirerek, mutluluk getiriyor...

Susamla susma
Yağ oranı ve enerji değeri çok yüksek bir besin olan içerdiği vitamin ve minerallerle vücuda enerji verir. Cinsel gücü artırır. Çocuklarda boy uzatır. Susamın sağlığa yararları şöyle:
Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır.
Göğsü yumuşatarak nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.
Kansere karşı koruyucudur.
Susam yağı safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
Hazmı kolaylaştırıp kabızlığı giderir.
Afrodizyak (cinsel gücü artırıcı) etkisi vardır.
Karaciğer hastalıklarına faydalıdır.
Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur.
Mideyi çalıştırır, iştahı açar ve sindirim işlemini kolaylaştırır. Hazımsızlığı giderir.
Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı söktürür.
İdrar söktürücüdür. İdrar yollarını temizler.
Terleticidir. Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.
Boğaz enfeksiyonlarına iltihaplara karşı iyi gelir.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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