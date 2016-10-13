Sağlıklı beyne yeşil ışık yakın

Kalp-damar sağlığını koruyan semizotu, bağışıklık sistemini güçlendirirken, Alzheimer ve depresyona da iyi geliyor. Semizotunun Omega- 3 zengini olduğunu söyleyen Dr. Ömer Coşkun, şöyle konuşuyor: "Yapılan bilimsel çalışmalarda; düzenli olarak Omega-3'ten zengin bir beslenme programı uygulayanlarda, beyin yaşlanmasının yavaşladığı, Alzheimer, depresyon, dikkat eksikliği gibi beyin fonksiyonlarında meydana gelen problemlerde düzelme sağlanabildiği, Omega-3'ün özellikle çocuklarda zekayı geliştirici rol oynadığı ortaya çıktı. Omega-3 zengini balık, ceviz, keten tohumu gibi gıdaların yanı sıra, haftada en az 2 defa semizotu tüketmek gerek."