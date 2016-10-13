Sağlıklı beyne yeşil ışık yakın

Kalp-damarsağlığını koruyansemizotu,bağışıklıksisteminigüçlendirirken,Alzheimer vedepresyonada iyi geliyor.SemizotununOmega-3 zenginiolduğunusöyleyenDr. ÖmerCoşkun, şöylekonuşuyor:"Yapılan bilimselçalışmalarda;düzenli olarak Omega-3'ten zengin birbeslenme programı uygulayanlarda, beyinyaşlanmasının yavaşladığı, Alzheimer,depresyon, dikkat eksikliği gibi beyinfonksiyonlarında meydana gelenproblemlerde düzelme sağlanabildiği,Omega-3'ün özellikle çocuklarda zekayıgeliştirici rol oynadığı ortaya çıktı.Omega-3 zengini balık, ceviz, keten tohumugibi gıdaların yanı sıra, haftada en az 2 defasemizotu tüketmek gerek."
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