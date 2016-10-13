Keten tohumu-lahana menopozdan korkma

Kadınların hayatının en önemli dönüm noktalarından menopoz, doğal bir süreç... Ancak bu süreç beraberinde birçok rahatsızlık getiriyor. Menopozun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmadığını söyleyen uzmanlar, şikayetleri gidermek için bazı gıdaların öne çıktığını belirtiyor. Ruhsal ve fiziksel sıkıntılara karşı uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor:



RUHSAL SIKINTIYA HİNDİSTAN CEVİZİ

Menopoz döneminde ortaya çıkan kaygı ve anksiyete nöbetlerine karşı Hindistan cevizi yağı ve pancar tüketebilirsiniz. Bu dönemde yağı azaltmamak gerekir. Hindistan cevizi yağı kilo verdirir. Cildin kurumasını önler. Antibakteriyeldir. Eğer Hindistan cevizi yağı bulamazsanız, bunun yerine sızma zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Pancar da stresi baskılar. Pankreas, meme ve prostat kanserlerine karşı koruduğu bilinir. Karaciğeri temizler.



DÖKÜLEN SAÇLARA TURP

Menopoza giren kadınlar cilt kaşıntısı, kuruluk ve incelen saçlardan yakınır. Beta karoten olan turp göz sağlığını korur, bağışıklığı güçlendirir ve cilde ışıltı verir, hücreleri gençleştirir.



TERLEMEYE ISPANAK

Östrojen seviyelerindeki düşüşle birlikte beyin vücut ısısını kontrol etmek için mücadele eder. Bu da sıcak basması ve gece terlemelerine yol açar. Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler bu şikayetlere ilaç gibi gelir. Lahana da son derece faydalıdır. Keten tohumu, susam, brokoli, karnabahar hormonlara yardımcı olur. Menopoz dönemi şikayetlerini azaltır. Keten tohumu içerdiği Omega-3 ile kalbi korur, depresyonu önler.



KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİN

Menopozda veya sonrasında sık görülen kemik erimesine karşı bol kalsiyum içeren susam tüketilmesi gerekiyor. Yeşil yapraklı sebzelerle alınacak susam kemikleri güçlendiriyor.



UYKUSUZLUĞA KİRAZ

Menopoza giren kadınlar uykusuzluk ve yorgunlukla mücadele eder. Magnezyum zengini gıdalar bu durumda etkili olur. Nohut, mercimek, fasulye gibi baklagiller ile kiraz uykuya dalmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda içerdiği protein ile kas kütlesini korur, cilt ve saç sağlığına fayda sağlar. Fasulye, sindirim sistemini temizler, bağırsaklardaki toksinleri atar. Kiraz da doğal bir antioksidandır. Aynı zamanda melatonin üretir.



HORMONLARA ZERDEÇAL

Bu parlak turuncu baharat içerdiği kurkumin maddesi ile iltihaplı hastalıkları giderir. Akciğer ve beyin kanserine karşı etkilidir. Hormonları dengeler. Menopoz şikayetlerini hafifletir. Yemeklere bir çay kaşığı eklemek, geceleri yatmadan önce zerdeçallı süt içmek kadınlar için son derece yararlıdır.



İNSÜLİN DİRENCİNE TARÇIN

Hormonal değişikliklerle birlikte menopozdaki kadınlar hızlı kilo alır. Tarçın insülin direncini azaltarak şişmanlığı önler. Hem diyabetten hem de kilolardan korunmak için tarçın ile avokadoyu birlikte tüketmek gerekiyor. Avokado tok tutuyor.



ÇAYI KAHVEYİ AZALTIN

Menopoza giren kadınların çay-kahveden de uzak durması gerekiyor. Karaciğeri korumak adına bu içeceklerin azaltılmasını öneren uzmanlar, bol bol su tüketimini tavsiye ediyor.