Ev yapımı yoğurt hastalıkları unut

Bağışıklık sistemimizin büyük bölümünü bağırsak florasının oluşturduğunu söyleyen Dr. Sinan Akkurt, "Biz buradaki yararlı bakterileri korursak, onlarda bizi kronik rahatsızlıklardan,enfeksiyonlardan korur. Günlük beslenmemize doğal probiyotikleri ekleyerek bağışıklığımızı güçlendirebilir, sindirim sistemimizin daha iyi çalışmasını sağlayabilir, hastalıklara karşısavaşabiliriz" dedi. En iyi probiyotik kaynaklarının ev yapımı doğal fermente yiyecekler olduğunu belirten Dr. Akkurt, evde mayalama (fermantasyon) ile elde edildiğinde yoğurt,peynir, ayran, kefir, turşu,sirke, nar ekşisi, boza, şalgamsuyu, salamura zeytin, ekşimayalı ekmek, sütlü biberturşusunun gerçek bir şifa kaynağı olacağını vurguladı.
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