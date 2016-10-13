  1. Keten tohumu-lahana menopozdan korkma
  2. Enerji ve vitamin deposu

hastalıkları unut

Ev yapımı yoğurt hastalıkları unut
Bağışıklık sistemimizin büyük bölümünü bağırsak florasının oluşturduğunu söyleyen Dr. Sinan Akkurt, "Biz buradaki yararlı bakterileri korursak, onlar da bizi kronik rahatsızlıklardan, enfeksiyonlardan korur. Günlük beslenmemize doğal probiyotikleri ekleyerek bağışıklığımızı güçlendirebilir, sindirim sistemimizin daha iyi çalışmasını sağlayabilir, hastalıklara karşı savaşabiliriz" dedi. En iyi probiyotik kaynaklarının ev yapımı doğal fermente yiyecekler olduğunu belirten Dr. Akkurt, evde mayalama (fermantasyon) ile elde edildiğinde yoğurt, peynir, ayran, kefir, turşu, sirke, nar ekşisi, boza, şalgam suyu, salamura zeytin, ekşi mayalı ekmek, sütlü biber turşusunun gerçek bir şifa kaynağı olacağını vurguladı.
Etiketler: ,
  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar