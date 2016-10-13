Ev yapımı yoğurt hastalıkları unut

Bağışıklık sistemimizin büyük bölümünü bağırsak florasının oluşturduğunu söyleyen Dr. Sinan Akkurt, "Biz buradaki yararlı bakterileri korursak, onlar da bizi kronik rahatsızlıklardan, enfeksiyonlardan korur. Günlük beslenmemize doğal probiyotikleri ekleyerek bağışıklığımızı güçlendirebilir, sindirim sistemimizin daha iyi çalışmasını sağlayabilir, hastalıklara karşı savaşabiliriz" dedi. En iyi probiyotik kaynaklarının ev yapımı doğal fermente yiyecekler olduğunu belirten Dr. Akkurt, evde mayalama (fermantasyon) ile elde edildiğinde yoğurt, peynir, ayran, kefir, turşu, sirke, nar ekşisi, boza, şalgam suyu, salamura zeytin, ekşi mayalı ekmek, sütlü biber turşusunun gerçek bir şifa kaynağı olacağını vurguladı.