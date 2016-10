Enerji ve vitamin deposu

herkesin beğendiği aşure , sağlık açısından da çok faydalı. Uzmanlar, aşurenin, içinde bulunan vitaminler, mineraller ve protein nedeniyle özellikle çocuklar ve enerjiye ihtiyacı olan kişiler için önemli bir besin kaynağı olduğunu belirtiyor. İçeriğinde 15 çeşit tahıl, kuru ve yaş meyve, kurubaklagil, yağlı tohum çeşitleri bulunan aşure, bu çeşitliliği sayesinde vitamin ve mineral deposu haline geliyor.Bolbaklagil, incir, kuru kayısı gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir.Hayvansal. Aşurede B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol miktarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum vardır.BitkiselBitkisel protein çocuklar ve yaşlılar için önemlidir. C vitamini içerir. İçeriğinde incir, kayısı, nar ve portakal gibi meyveler olduğu için bol C vitamini ve posa barındırır. Zihin yorgunluğuna, kalp hastalıklarına, cilt lekelerine iyi gelmekte ve anne sütünü artırmaya da yardımcı olmaktadır.Hz. Nuh'a çok büyük bir gemi yapmasını emreder ve Hz. Nuh (A.S.), emre itaat ederek büyük bir gemi yapar. Ardından bütün müminleri ve her cinsten birer çift hayvanı da gemisine alır. Allah-u Teala sonunda büyük tufanı kopartır. Böylece, yalnızca gemiye binen müminler kurtulur. Gemi aylarca suda kalır ve bu süreçte yanlarına aldıkları yiyecekler tükenmeye başlar. Durum böyle olunca, gemide kalan yiyecekleri bir kazanda toplayıp bir çorba pişirmeye başlarlar. Hz.Nuh'un (A.S.) gemisinde çorba olarak yapılan karışım, şimdilerde yediğimiz aşuredir.gece önceden fasulye, buğday ve nohutları bir kabın içinde ıslatın. Sonrasında ise fasulye ve nohutu düdüklü tencerede yumuşayıncaya kadar pişirip, buğdayları haşlayın. Aşureye ilave etmek istediğiniz tüm malzemeleri sırasıyla ve ayrı ayrı haşlayın. Ardından bütün malzemeleri karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynayınca fıstık, fındık, portakal kabuğu, elma, şeker, tuz ve dilediğiniz farklı çerezleri ilave edebilirsiniz. Kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Daha sonra nar taneleri ve tarçınla süsleyin.1 su bar. nohut1 su bar. kuru fasulye3 su bar. aşurelik buğday1 su bar. soyulmuş fıstık1 su bar. fındık içi1.5 su bar. doğranmış kayısı1 su bar. kuru üzümYarım su bar. kuş üzümüYarım su bar. küp doğranmış portakal kabuğu1 su bar. küp doğranmış elma4 su bar. toz şeker1 çorba kaşığı gül suyu1 su bardağı süt (isteğe göre)Bir miktar tuz