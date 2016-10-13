Enerji ve vitamin deposu

İşte bazı faydaları:
Bol posa içerir; baklagil, incir, kuru kayısı gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir.
Hayvansal yağ-kolesterol içermez. Aşurede B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol miktarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum vardır.
Bitkisel protein içerir. Bitkisel protein çocuklar ve yaşlılar için önemlidir. C vitamini içerir. İçeriğinde incir, kayısı, nar ve portakal gibi meyveler olduğu için bol C vitamini ve posa barındırır. Zihin yorgunluğuna, kalp hastalıklarına, cilt lekelerine iyi gelmekte ve anne sütünü artırmaya da yardımcı olmaktadır.
HAZRETİ NUH'TAN GÜNÜMÜZE
Allah, Hz. Nuh'a çok büyük bir gemi yapmasını emreder ve Hz. Nuh (A.S.), emre itaat ederek büyük bir gemi yapar. Ardından bütün müminleri ve her cinsten birer çift hayvanı da gemisine alır. Allah-u Teala sonunda büyük tufanı kopartır. Böylece, yalnızca gemiye binen müminler kurtulur. Gemi aylarca suda kalır ve bu süreçte yanlarına aldıkları yiyecekler tükenmeye başlar. Durum böyle olunca, gemide kalan yiyecekleri bir kazanda toplayıp bir çorba pişirmeye başlarlar. Hz.Nuh'un (A.S.) gemisinde çorba olarak yapılan karışım, şimdilerde yediğimiz aşuredir.
NASIL YAPILIR
Bir gece önceden fasulye, buğday ve nohutları bir kabın içinde ıslatın. Sonrasında ise fasulye ve nohutu düdüklü tencerede yumuşayıncaya kadar pişirip, buğdayları haşlayın. Aşureye ilave etmek istediğiniz tüm malzemeleri sırasıyla ve ayrı ayrı haşlayın. Ardından bütün malzemeleri karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynayınca fıstık, fındık, portakal kabuğu, elma, şeker, tuz ve dilediğiniz farklı çerezleri ilave edebilirsiniz. Kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Daha sonra nar taneleri ve tarçınla süsleyin.
MALZEMELER:
1 su bar. nohut
1 su bar. kuru fasulye
3 su bar. aşurelik buğday
1 su bar. soyulmuş fıstık
1 su bar. fındık içi
1.5 su bar. doğranmış kayısı
1 su bar. kuru üzüm
Yarım su bar. kuş üzümü
Yarım su bar. küp doğranmış portakal kabuğu
1 su bar. küp doğranmış elma
4 su bar. toz şeker
1 çorba kaşığı gül suyu
1 su bardağı süt (isteğe göre)
Bir miktar tuz
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