Utanıp sıkılma kanser şoku yaşama

kabusu olan kanser, genç-yaşlı tanımıyor. Kanserle mücadelede ise erken teşhis ve tedavi önemli rol oynuyor. Ancak kanser belirtileri başka hastalıklarla karıştırılıp önemsenmediğinde ciddi risk yaratıyor. Rektum kanseri nin de hemoroit ile benzer belirtiler verdiğini söyleyenbu kanserin 35 yaşından itibaren sıklığının artmakla birlikte, en çokdikkat çekiyor.diyen, hastalıkla ilgili şu uyarılarda bulunuyor...Rektum kanseri çoğunlukla kalın bağırsaktaki adenomatöz poliplerden ortaya çıkar. Kalın bağırsak kanseri her yaşta görülmesine karşın,Bu yaştan itibaren her 10 yılda risk 2 katına çıkar.veyabulunanlar veolanlarda risk artar.Türk halkının tuvalet ile ilgili sorunlarını anlatmasındaki zorluk nedeniyle ne yazık ki hastalık geç ifade edildiğinden teşhis de geç konulmaktadır. Bu konudaki en önemli belirtiBiz buna 'adını veriyoruz. Tenesmus,İkinci en sık görülen bulgu ise makattan gelenKişinin dışkılama alışkanlığındaki değişikliği fark etmesi uzun sürebilmektedir. Kanama dadenilip gözardı edildiği için tanı konulmakta geç kalınmaktadır.Hastalık erken evrede saptandığı zamanErken evrede hastalığı yakalamak içinDiğer önemli olan,Erken tanı konulanİyi huylu poliplerin, yani et parçalarının zamanla kanserleşmesiyle oluşan kalın bağırsak kanserinin önlenmesi için,Ameliyat teknikleri son yıllarda çok gelişti.ve kapalı ameliyat dediğimizameliyat bugün rektum kanserlerinde de kullanılabiliyor. O nedenle de ameliyat, doktor ve hasta konforu oldukça iyi bir seviyeye gelmiş durumda.Rektum kanseri tedavi edilmediğinde başka organlara sıçrar. Acil ameliyatlar, normal ameliyatlara göre daha başarısız olur. Hastanın ömrünü kısaltır. Bu yüzden doktora başvurulmaması halinde hastaların % 85'inde karaciğerde metaztaz görülürKolon ve rektum kanserlerinde 50 yaş üstü risk başlıyor. 40 yaş altı hastaların oranı yüzde 5-7 arasında değişiyor. Örneğin mide kanserinde 60 yaş üstü kimseler büyük riskli grubu teşkil ediyorAntioksidan gıdaları tüketin.Çiğ sebze-meyveyi beslenme listenize ekleyin.Aşırı kırmızı et tüketiminden kaçının.Özellikle yanmış, kömürleşmiş et yenilmesi rektum ve kolon kanserine yatkınlığı artırır.Margarin tarzı denilen sanayi tipi doyurulmuş yağlardan uzak durun.İçiyorsanız sigarayı bırakın.Genetik de hemen hemen bütün kanserler için en önemli risk faktörüdür.Eğer bir tümör 50 yaş altında birinde varsa birinci derece yakının da normal tarama yaşından 10 yaş daha alt yaşta taranması gerekiyorRektum kanserinden korunmakta tek başına beslenme yeterli olmasa da, Akdeniz tipi zeytinyağlı gıdalar önem taşıyor. Kırmızı eti uygun bir şekilde pişirmek gerekiyor. Günde 5 kilometre yürümenin de kanser riskini azalttığı biliniyor. Bunlar da zaman zaman yetersiz kalıyor. 40 yaşından itibaren kolonoskopi ve gastroskopinin 10 yılda bir yapılması erken teşhiste önemli rol oynuyor