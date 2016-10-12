Kısırlığa ‘kök’lü çözüm

Dayanıklılığıartırma, hormonaldengesizliklerin düzeltilmesive libidoyu yükseltmegibi çok sayıda olumluetkisi bulunan maca kökü bitkisiiçerdiği vitamin ve minerallerle herderde deva oluyor.Maca kökü stres, anksiyete,travma, ve yorgunluğa karşı vücudundirencini artırıyor. Bağışıklık sisteminigüçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu çok özelbitkinin sağlığa faydaları şöyle: Sindirim sistemini uyarır ve iştahıarttırır. Maca kökünde bulunan demir,oksijen taşınmasını teşvik eder vevücudu taze ve enerjik tutar.
Kadınlarda adet sorunlarını azaltır. Cinsel isteksizliğe, baş ağrısına, kasve eklem ağrılarına iyi gelir.
Kadınlarda sıcak basmaları,uyku bozuklukları, vajinalkuruluk gibi menopozsorunlarını azaltır. Maca erkeklerdekısırlık sorunlarınıçözüyor.
Doğrudan spermsayısını olumlu etkiliyor. Kan akışını arttırıpiktidarsızlığı giderir.
Testosteron ve progesteron gibi erkekcinsiyet hormonlarının seviyesini arttırır vehormonal dengesizlikleri önler. Düşük cinsel isteği olan erkekleriçin faydalıdır. Depresyonu hafifletereklibido artışı sağlar.
Bu kök bitkisi, enerji seviyelerini vedayanıklılığı arttırmak gibi özelliklere desahiptir. Sporculara da önerilir.
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