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Kısırlığa ‘kök’lü çözüm

, vücut direncini artırıp, birçok derde derman oluyor. Gösterdiği afrodizyak etki ile erkekleri güçlendiren bu bitki, kısırlığa da son veriyor

Kısırlığa ‘kök’lü çözüm
Dayanıklılığı artırma, hormonal dengesizliklerin düzeltilmesi ve libidoyu yükseltme gibi çok sayıda olumlu etkisi bulunan bitkisi içerdiği vitamin ve minerallerle her derde deva oluyor. Maca kökü stres, anksiyete, travma, ve yorgunluğa karşı vücudun direncini artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu çok özel bitkinin sağlığa faydaları şöyle:
Sindirim sistemini uyarır ve iştahı arttırır. Maca kökünde bulunan demir, oksijen taşınmasını teşvik eder ve vücudu taze ve enerjik tutar.
Kadınlarda adet sorunlarını azaltır.
Cinsel isteksizliğe, baş ağrısına, kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.
Kadınlarda sıcak basmaları, uyku bozuklukları, vajinal kuruluk gibi menopoz sorunlarını azaltır.
Maca erkeklerde kısırlık sorunlarını çözüyor.
Doğrudan sperm sayısını olumlu etkiliyor.
Kan akışını arttırıp iktidarsızlığı giderir.
Testosteron ve progesteron gibi erkek cinsiyet hormonlarının seviyesini arttırır ve hormonal dengesizlikleri önler.
Düşük cinsel isteği olan erkekler için faydalıdır. Depresyonu hafifleterek libido artışı sağlar.
Bu kök bitkisi, enerji seviyelerini ve dayanıklılığı arttırmak gibi özelliklere de sahiptir. Sporculara da önerilir.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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