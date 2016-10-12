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tedaviye muhtaç

Hastalık hastası tedaviye muhtaç
"Her duyduğum hastalık; sanki bende de var gibi hissediyorum, doktor doktor dolaşmaktan yoruldum. Kesin bir şey var ama, kimse anlamıyor" diyorsanız, olabilirsiniz. Bu hastalığın ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Nişantaşı Psikiyatri Merkezi'nden Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, "Stresli dönemlerde hastalık hastalarının şikayetleri artar. Bu duruma depresyon ve endişe bozukluğu da eşlik eder" uyarısında bulunuyor. Dr. Üney, hastalık hastalarının mutlaka vakit kaybetmeksizin psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini belirtiyor.
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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