Hastalık hastası tedaviye muhtaç

"Her duyduğum hastalık; sanki bende de var gibi hissediyorum, doktor doktor dolaşmaktan yoruldum. Kesin bir şey var ama, kimse anlamıyor" diyorsanız, hastalık hastası olabilirsiniz. Bu hastalığın ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Nişantaşı Psikiyatri Merkezi'nden Yrd.Doç. Dr. Rıdvan Üney, "Stresli dönemlerde hastalık hastalarının şikayetleri artar. Bu durumadepresyon ve endişe bozukluğu da eşlikeder" uyarısında bulunuyor. Dr. Üney, hastalık hastalarının mutlaka vakit kaybetmeksizin psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini belirtiyor.
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