Zeytinyağı-ceviz-nar gençliğe gençlik katar

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak vücut direnci azalıyor. Hal böyle olunca kalp başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşanıyor. Doğru beslenme ise yaşlılık etkilerini azaltarak sağlığı koruyor. Uzmanlar, yaşlanmayı yavaşlatan mucize besinleri şu şekilde sıralıyor:



AHUDUDU-BÖĞÜRTLEN-VİŞNE-KİRAZYABAN MERSİNİ: Cilt yaşlanmasını geciktiren en önemli besinlerden olan kırmızı renkli meyveler, içerisindeki "flavanonlar" ve "antosiyaninler" sayesinde vücuda kuvvet verir. Kansere karşı koruyucu etkileri vardır.



DOMATES: İçeriğindeki kırmızı rengi veren "likopen" sayesinde yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda vücut bağışıklığını güçlendirir.



BROKOLİ-KARNABAHARBRÜKSEL LAHANASI: Yapılarındaki "lutein" ve "zeaksantin" sayesinde göz hücrelerini korur. Tümor ve kanser oluşum riskini azaltır. Yoğun A ve C vitamin kaynağı olduğundan cilt ve göz yapısının genç kalmasında etkilidir.



NAR: Folik asit ve B vitamini kaynağı olan bu meyve, sinir sistemimizi güçlendirerek daha zinde olmamızı sağlar. Faydalı bileşenleri sayesinde cildi gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.



BALIK: Omega-3 yağ asidi deposu balık, saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı olur. Yaşlanmış cilt hücrelerinin yenilenmesinde ve cildin genç kalmasında oldukça etkilidir.



SİYAH ÇEKİRDEKLİ ÜZÜM: İçeriğindeki antosiyanin, C ve E vitamini ile cildi besleyen, cilt yenilenmesini sağlayan ve kronik hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren bir etkisi vardır. Tazesinin bulunamadığı dönemlerde küçük bir avuç dolusu kuru çekirdekli üzüm de tüketilebilir.



SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİ: Daha parlak bir cilt, daha sağlıklı bir vücut için gerekli olan A, C, E, K ve selenyum vitamin kaynakları olan sebze ve meyveler, günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir.



SU: Günde 2-3 litre su tüketmeye özen gösterin. Su tüketimi ile birlikte vücut yaşlanmasında oldukça etken olan toksinler, idrar ve ter yoluyla atılabilmektedir.



YOĞURT: Kalsiyum kaynağı yoğurt, kas, kemik, diş ve tırnak sağlığımız için oldukça önemlidir. Probiyotik olması nedeniyle sindirimi düzenler. Düzenli yoğurt tüketenlerin daha uzun yaşadığı bilinmektedir.



ZEYTİNYAĞI: Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı, cildi güzelleştirir. Kırışıklıkları önler. Kalp-damar sağlığını korur. Kanser riskini en aza indirir. Düzenli tüketildiğinde insan ömrünü uzatır. Anne sütü kadar faydalıdır.



CEVİZ: E vitamini kaynağı ve Omega-3 deposu olan ceviz, cildi pürüzsüzleştirir. Antikanserojen etkileri vardır. Kalp sağlığını korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Cinsel isteği arttırır. Uzun ve sağlıklı bir hayat için her gün 2 tane ceviz tüketilmesi önerilir.



SALAM, SOSİS VE ASİTLİ İÇECEKLER YAŞLANMAYI HIZLANDIRIR

Bazı besinler, yaşlanma etkilerini hızlandırarak sağlığı olumsuz etkiliyor. Kızartılmış gıdalar, abur-cuburlar, asitli içecekler, nitrat içeriği yüksek sucuksosis- salam gibi işlenmiş gıdalar ve katı yağlar, vücudu erken yaşlandırıyor. Ayrıca sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar da vücut direncini düşürerek hastalıklara davetiye çıkartıyor.