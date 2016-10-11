Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği açıklamada, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba, doğalgaz zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.