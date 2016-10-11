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Beylere ferahlığı

Vitamin deposu , özellikle erkeklerin yüzünü güldürüyor. Cinsel isteği arttırıp, iktidarsızlığa çare oluyor

Beylere nane ferahlığı
Erkeklerin korkulu rüyası olan "iktidarsızlık" sorunu, doğal çözümle aşılabiliyor. Omega-3, kalsiyum, magnezyum A ve C vitamini deposu olan , erkeklerin imdadına yetişiyor. Kan akışını hızlandıran nane, cinsel performansı arttırarak, iktidarsızlık riskini önlüyor. Sperm kalitesini yükselten nane, kısırlık tedavisine de çare oluyor. Bu mucize sebzenin faydaları ise saymakla bitmiyor:

İştah açar.
● Sinirleri yatıştırır.
Strese ve baş ağrısına iyi gelir.
● Kalp çarpıntısı riskini azaltır.
Ateşi düşürür.
● Sindirim sistemi ve mide için çok faydalıdır.
Gaz söktürücüdür.
● Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur.
Grip, bronşit gibi soğuk algınlıklarında ve öksürükte faydalıdır.
● Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir.
Anne sütünü arttırır.
● İktidarsızlığa iyi gelir.
Cinsel isteği kamçılar.
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