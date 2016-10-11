Beylere nane ferahlığı

Erkeklerin korkulu rüyası olan "iktidarsızlık" sorunu, doğal çözümle aşılabiliyor. Omega-3, kalsiyum, magnezyum A ve C vitamini deposu olan nane, erkeklerin imdadına yetişiyor. Kan akışını hızlandıran nane, cinsel performansı arttırarak, iktidarsızlık riskini önlüyor. Sperm kalitesini yükselten nane, kısırlık tedavisine de çare oluyor. Bu mucize sebzenin faydaları ise saymakla bitmiyor:
● İştah açar.
● Sinirleri yatıştırır.
● Strese ve baş ağrısına iyigelir.
● Kalp çarpıntısı riskini azaltır.
● Ateşi düşürür.
● Sindirim sistemi ve mide için çok faydalıdır.
● Gazsöktürücüdür.
● Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur.
● Grip,bronşit gibi soğuk algınlıklarında veöksürükte faydalıdır.
● Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir.
● Annesütünü arttırır.
● İktidarsızlığa iyi gelir.
● Cinsel isteği kamçılar.
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