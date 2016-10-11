Balık zekayı geliştiriyor

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, sağlık üzerinde mucize etkiler yapan balığın doğal ilaç etkisi yaptığını söyledi. Balığın zekayı geliştirdiğine dikkat çeken Küçük, mucize besinin faydalarını şöyle özetledi:



Diyabeti geciktiriyor: Balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri, diyabet hastalığını önler.



Kalp-damar hastalıklarına fren: Yeterli balık tüketimiyle alınan omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterol LDL'yi düşürüp, iyi huylu kolesterol HDL'yi arttırmaktadır.



En doğal antidepresan: Yeterli miktarda omega-3 alımı, stres ve depresyonu en aza indirir. Balık, bu özelliği sayesinde doğal bir antidepresandır.



Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir: Balık, vücudu kuvvetlendirerek kansere yakalanma riskini düşürür.



Yaşlanmayan beyin için: Balık, özellikle çocukların zekası üzerinde etkilidir. Yetersiz balık tüketenlerin ilerleyen yaşlarda Alzheimer ve demans gibi hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir.



