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Balık zekayı geliştiriyor

Balık zekayı geliştiriyor
Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, sağlık üzerinde mucize etkiler yapan balığın doğal ilaç etkisi yaptığını söyledi. Balığın zekayı geliştirdiğine dikkat çeken Küçük, mucize besinin faydalarını şöyle özetledi:

Diyabeti geciktiriyor: Balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri, diyabet hastalığını önler.

Kalp-damar hastalıklarına fren: Yeterli balık tüketimiyle alınan omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterol LDL'yi düşürüp, iyi huylu kolesterol HDL'yi arttırmaktadır.

En doğal antidepresan: Yeterli miktarda omega-3 alımı, stres ve depresyonu en aza indirir. Balık, bu özelliği sayesinde doğal bir antidepresandır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir: Balık, vücudu kuvvetlendirerek kansere yakalanma riskini düşürür.

Yaşlanmayan beyin için: Balık, özellikle çocukların zekası üzerinde etkilidir. Yetersiz balık tüketenlerin ilerleyen yaşlarda Alzheimer ve demans gibi hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir.
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