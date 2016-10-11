Balık zekayı geliştiriyor

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, sağlık üzerinde mucize etkiler yapan balığın doğal ilaç etkisi yaptığını söyledi. Balığın zekayı geliştirdiğine dikkat çeken Küçük, mucize besinin faydalarını şöyle özetledi:
Diyabeti geciktiriyor: Balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri, diyabet hastalığını önler.
Kalp-damar hastalıklarına fren: Yeterli balık tüketimiyle alınan omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterol LDL'yi düşürüp, iyi huylu kolesterol HDL'yi arttırmaktadır.
En doğal antidepresan: Yeterli miktarda omega-3 alımı, stres ve depresyonu en aza indirir. Balık, bu özelliği sayesinde doğal bir antidepresandır.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir: Balık, vücudu kuvvetlendirerek kansere yakalanma riskini düşürür.
Yaşlanmayan beyin için: Balık, özellikle çocukların zekası üzerinde etkilidir. Yetersiz balık tüketenlerin ilerleyen yaşlarda Alzheimer ve demans gibi hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir.
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