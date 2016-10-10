Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir firmanın düzenlediği hasat şenliğine katılan Prof. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağının önemine dikkat çekti. Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş ile birlikte zeytin toplayan Prof. Dr. Karatay, zeytinin sağlık kaynağı olduğunu dile getirdi.
BEYNİNİZ ÇALIŞIR
Prof. Karatay, "Zeytin en sağlıklı meyvedir. Günde 30-40 zeytin yerseniz, bir de Karatay'ı dinlerseniz hastanenin yolunu unutursunuz. Zeytinyağı içerseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir, beyniniz çalışır. Bağırsaklarınız çalışır. Kabızlıktan kurtulursunuz. Zeytinyağını elinize, yüzünüze sürerseniz, Venüs kadar güzel olursunuz" dedi. İşletmeci Mehmet Özgü Manisalı da, "Gömeç ilçesinde, bu yıl yine Canan Karatay hocamızı ağırladık. Onlarla birlikte önce hasat yaptık. Hasattan sonra kırma zeytin nasıl yapılıyor onları gösterdik. Sonra üretmiş bulunduğumuz zeytinyağlarımızın tadımını yaptık. Buyıl yine yurt dışında Türkiye'yi temsiletmeyi ve iyi sonuç almayı bekliyoruz.Yine Türk zeytinyağında iddialıyız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.