  1. Yaramaz ve sevimsiz
  2. Tarçınla hormonlar tam gaz

Yapma yağ

Prof. Karatay, zeytinin faydalarını öve öve bitiremedi. Şimdi de yağının güzellik iksiri olduğunu söyledi.

Yapma yağ
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir firmanın düzenlediği hasat şenliğine katılan Prof. , zeytin ve zeytinyağının önemine dikkat çekti. Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş ile birlikte zeytin toplayan Prof. Dr. Karatay, zeytinin sağlık kaynağı olduğunu dile getirdi.

BEYNİNİZ ÇALIŞIR
Prof. Karatay, "Zeytin en sağlıklı meyvedir. Günde 30-40 zeytin yerseniz, bir de Karatay'ı dinlerseniz hastanenin yolunu unutursunuz. Zeytinyağı içerseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir, beyniniz çalışır. Bağırsaklarınız çalışır. Kabızlıktan kurtulursunuz. Zeytinyağını elinize, yüzünüze sürerseniz, Venüs kadar güzel olursunuz" dedi. İşletmeci Mehmet Özgü Manisalı da, "Gömeç ilçesinde, bu yıl yine Canan Karatay hocamızı ağırladık. Onlarla birlikte önce hasat yaptık. Hasattan sonra kırma zeytin nasıl yapılıyor onları gösterdik. Sonra üretmiş bulunduğumuz zeytinyağlarımızın tadımını yaptık. Bu yıl yine yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeyi ve iyi sonuç almayı bekliyoruz. Yine Türk zeytinyağında iddialıyız" dedi.
Etiketler:
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar