Tarhana-sakatat hastalığı çabuk atlat

D VİTAMİNİ SAVAŞIYOR
Güneş yardımıyla cildimizde üretilen D vitamini, bağışıklık sisteminin 20'ye yakın antibiyotik benzeri silah üretimini sağlıyor. Özellikle yazın yeterli güneş görmeyenler, virüslerle oluşan grip benzeri hastalıklara daha kolay yakalanıyor ve zor iyileşiyor. Bu kişilerin kanda D vitamin seviyelerini ölçtürüp, takviye almaları gerekiyor.
PROBİYOTİK ÖNEMLİ
Kolay hastalanmamak için probiyotik yani faydalı bakteri içeren doğal yoğurt, sarımsak, soğan, sirke ev yapımı turşu, boza, kefir, şalgam, bol taze koyu yeşil, koyu kırmızı, mor renkli sebzeler, sarımsak, soğan ve C vitamini içeren narenciye tüketimi önem taşıyor. Kuşburnu, zencefil, tarçın, doğal bal tüketimi bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
C VİTAMİNİ SİLAHI
Mikrobik hastalıklara yakalanıldığında C vitamini içeren besinlerin yanında tavuk suyu çorba, tarhana, sakatat gibi yani protein ağırlıklı beslemek iyileşmeyi hızlandırıyor.
HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIKLI UYKU
Bağışıklık sistemi, ortalama 7 saat kesintisiz uykuya ihtiyaç duyuyor. Biyolojik saate bağlı olarak hormonlarımıza uyması için gece 23:00'ten geç yatılmaması hep aynı saatte uyumaya çalışılması gerekiyor. Öyle ki 23:00-01:00 arasında safra kesesinden salgılanan toksinler, uyanıksanız karaciğere geri emilebiliyor.
GÜNEŞE BAK-EGZERSİZ YAP
Yağışlı ve kapalı hava beraberinde depresyonu getiriyor. Dr. Özgür Şamilgil, depresyondan kaçınmak için gün ışığında yürümeyi öneriyor. "Gözlük takmadan yapılan yürüyüşte güneş ışığının gözbebeğinden beyne ulaşımı kolaylaşıyor" diyen Dr. Şamilgil, açık havada egzersizin de önemini şöyle anlatıyor: "Düzenli yapılan egzersiz birçok hastalıktan koruyor. Bağışıklık sistemi egzersizi takiben ilk 2 saat çok aktif hale geçiyor ve 24 saate kadar da bu durum sürüyor. Mikrobik hastalıklara ve kansere karşı dayanıklılık artıyor. Egzersiz ayrıca vücutta mutluluk hormonu ve ağrı kesici bir madde üretimi sağlayarak mevsimsel depresyon riskini de azaltıyor."
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