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Kronik yorgunluğa oksijen takviyesi

Kronik yorgunluğa oksijen takviyesi
Sürekli yorgunluktan yakınanlar dikkat! Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur "Günlük yaşantımızdaki kötü alışkanlıklar, stres ve katkı maddeli gıdalar bedenimizi tam manasıyla patlamaya hazır bomba haline getiriyor" diyor. Vücudu toksinlerden arındırmanın yolunun da ozon terapiden geçtiğini belirten Dr. Cihantimur, şöyle devam ediyor: "Mevsim itibariyle kronik bir yorgunluk ve yapılan işlere odaklanamama gibi sorunlar yaşanıyorsa, ozon terapi etkili oluyor. Ozonun 3 önemli mekanizması ile etki gösterdiğini, oksidatif stresi dolayısıyla hücre ve organ hasarını engellediğini artık çok iyi biliyoruz. Dinç bir bedene kavuşmak için ozon terapinin tercih edilir."
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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