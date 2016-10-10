Güç keçiboynuzunda

Her gıda insan sağlığına ayrı bir katkı sağlıyor. Dengeli ve düzenli beslenme ile birçok hastalıktan korunmak mümkün oluyor. Sert kabuklu ve hafif şekerli keçiboynuzunun yararları da saymakla bitmiyor. Afrodizyaketkisiyle çiftlerin yüzünü güldürenkeçiboynuzunun pekmezi de öneriliyor. Bilinen en eski meyvelerden keçiboynuzunun yararlarını uzmanlar şöyle sıralıyor:
▼ Kolesterol içermez. Süte oranlayaklaşık 3 kat daha çok kalsiyum içerir.
▼ Astım hastalığı ve nefes darlığını tedavi edici özelliği vardır. Beklenmeyen hızda sonuç alınabilir. İçindeki etken madde hemen hemen hiçbir besinde bulunmamaktadır.
▼ Ciddi afrodizyak etkisi mevcuttur.
▼ Keçiboynuzu tüketmeye başladıktan yaklaşık 1-2 gün sonra balgam söktürücü etkisi ortaya çıkar.
▼ Vücuda yiyeceklerlebirlikte giren radyasyonu dışarıatar.
▼ Akciğer kanserini önleyen mucizevi bir meyvedir.
▼ Kemik erimesinin tedavisindeyardımcıdır.
▼ Sabah-akşam keçiboynuzupekmezi içmek de libidoyu artırıyor.
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