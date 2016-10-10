  1. Bu sendrom kadını vuruyor

Güç nda

Tarihi 5 bin yıla dayanan , nefes darlığı ve astımı tedavi ederken; afrodizyak etkisiyle cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor

Güç keçiboynuzunda
Her gıda insan sağlığına ayrı bir katkı sağlıyor. Dengeli ve düzenli beslenme ile birçok hastalıktan korunmak mümkün oluyor. Sert kabuklu ve hafif şekerli nun da saymakla bitmiyor. Afrodizyak etkisiyle çiftlerin yüzünü güldüren keçiboynuzunun pekmezi de öneriliyor. Bilinen en eski meyvelerden keçiboynuzunun yararlarını uzmanlar şöyle sıralıyor:

Kolesterol içermez. Süte oranla yaklaşık 3 kat daha çok kalsiyum içerir.
▼ Astım hastalığı ve nefes darlığını tedavi edici özelliği vardır. Beklenmeyen hızda sonuç alınabilir. İçindeki etken madde hemen hemen hiçbir besinde bulunmamaktadır.
Ciddi afrodizyak etkisi mevcuttur.
▼ Keçiboynuzu tüketmeye başladıktan yaklaşık 1-2 gün sonra balgam söktürücü etkisi ortaya çıkar.
Vücuda yiyeceklerle birlikte giren radyasyonu dışarı atar.
▼ Akciğer kanserini önleyen mucizevi bir meyvedir.
Kemik erimesinin tedavisinde yardımcıdır.
Sabah-akşam keçiboynuzu pekmezi içmek de libidoyu artırıyor.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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