Bu sendrom kadını vuruyor

Çok sayıda kist içeren yumurtalık anlamına gelen polikistik over sendromu, kadınları tepeden tırnağa hasta ediyor! Medicana Anne Çocuk Merkezi Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Can Şener, "Bu sendromun mutlaka tedaviedilmesi şart" diyor. Dr. Can Şener, polikistik over sendromunun yol açtığı rahatsızlıkları ise şöyle anlatıyor: Adetdüzensizliği, kısırlık, aşırı tüylenme,saç dökülmesi, aşırı kilo alımı, ciltproblemleri, depresyon, öğün arası açlıkhissi, boyun, kasık ve koltuk altındalekelenme olabilir.
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