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Bu sendrom kadını vuruyor

Bu sendrom kadını vuruyor
Çok sayıda kist içeren yumurtalık anlamına gelen polikistik over sendromu, kadınları tepeden tırnağa hasta ediyor! Medicana Anne Çocuk Merkezi Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Can Şener, "Bu sendromun mutlaka tedavi edilmesi şart" diyor. Dr. Can Şener, nun yol açtığı rahatsızlıkları ise şöyle anlatıyor: Adet düzensizliği, kısırlık, aşırı tüylenme, saç dökülmesi, aşırı kilo alımı, cilt problemleri, depresyon, öğün arası açlık hissi, boyun, kasık ve koltuk altında lekelenme olabilir.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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