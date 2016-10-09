Vitamini eksiltme yatağa düşme

Sağlık için vitamin zengini besinler tüketmek gerekiyor. Pharma Plant Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Orçun Orhun; vitamin eksikliğinde ortaya çıkan hastalıkları şöyle anlatıyor:
▼ C vitamini antioksidandır. Eksikliğinde birçok ciddi hatalık yaşanır. En çok Yeşil biber, çilek, maydanoz, turunçgillerde vardır.
▼ D vitamini eksikliği kemik erimesi ve çocuklarda büyüme bozukluklarına yol açar. En önemli kaynağıgüneş ışınlarıdır.
▼ A vitamini eksikliği göz kuruluğuna yol açar. Sarıturuncu renkli sebzelerde bol miktarda vardır.
▼ B6 ve B12 vitaminleri eksiklikleri kansızlığa sebebiyet verir. Kırmızı-beyazet, ciğer, yumurta ve cevizde B6 vitamini vardır.
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