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Vitamini eksiltme yatağa düşme

Vitamini eksiltme yatağa düşme
Sağlık için vitamin zengini besinler tüketmek gerekiyor. Pharma Plant Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Orçun Orhun; nde ortaya çıkan hastalıkları şöyle anlatıyor:

C vitamini antioksidandır. Eksikliğinde birçok ciddi hatalık yaşanır. En çok Yeşil biber, çilek, maydanoz, turunçgillerde vardır.
▼ D vitamini eksikliği kemik erimesi ve çocuklarda büyüme bozukluklarına yol açar. En önemli kaynağı güneş ışınlarıdır.
▼ A vitamini eksikliği göz kuruluğuna yol açar. Sarı turuncu renkli sebzelerde bol miktarda vardır.
▼ B6 ve B12 vitaminleri eksiklikleri kansızlığa sebebiyet verir. Kırmızı-beyaz et, ciğer, yumurta ve cevizde B6 vitamini vardır.
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