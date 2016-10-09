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la hormonlar tam gaz

Tadı ve kokusuyla iştah açan , hormonları da ateşliyor. Cinsel sorun yaşayan çiftlerin yüzü tarçın sayesinde gülüyor.

Tarçınla hormonlar tam gaz
Cinsel sorun yaşayanlara ilaç gibi geliyor! Hormonları çalıştırıp güç vererek çiftlere mutluluk getiriyor. Tarçının faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolestrolü düşürür: Günde yarım çay kaşığı tarçın kolestrolü düşürür. Kandaki kötü kolestrol ve trigliserid seviyesini azaltır.

Tip-2 diyabeti tedavi eder: Tarçın insülünün daha etkin olmasını sağlar ve bu sayede kilo kontrolü ile kalp krizi riskinin azaltılmasında yardımcı olur.

Kalbi güçlendirir: İçeriğindeki kalsiyum ve lif kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kanserle savaşır: Yapılan bir araştırma tarçının kan kanseri ve lenf kanserinde kanserli hücrelerin bölünmesini azalttığını göstermiştir. Kolon kanserine de etkilidir.

Kasları gevşetir: Düzenli tarçın tüketenler, kas ve eklem ağrılarında belirgin rahatlama olduğunu görüyor.
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