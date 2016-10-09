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Ketçap-turşu-çilek dişlerde leke demek

Ketçap-turşu-çilek dişlerde leke demek
İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak herkesin hayali. Ancak bu hayal bazı gıdalar yüzünden suya düşebiliyor. Uzmanlar diş lekelerinden yakınanlara uzak durmaları gereken gıdaları sıralıyor: Buna göre ketçap dişlere leke yapan gıdalar arasında başı çekiyor. Ketçabı, zerdeçal, meyve çayları, makarna sosları, buz, turşu ve kola gibi asitli içecekler, çilek, ahududu, yaban mersini gibi meyveler takip ediyor. Bu gıdaları tükettikten sonra hemen dişleri fırçalamak gerekiyor.
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