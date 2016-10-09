Ketçap-turşu-çilek dişlerde leke demek

İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak herkesin hayali. Ancak bu hayal bazı gıdalar yüzünden suya düşebiliyor. Uzmanlar diş lekelerinden yakınanlara uzak durmaları gereken gıdaları sıralıyor: Buna göre ketçapdişlere leke yapangıdalar arasında başı çekiyor. Ketçabı, zerdeçal, meyveçayları, makarna sosları, buz,turşu ve kola gibi asitli içecekler, çilek, ahududu, yaban mersini gibi meyveler takip ediyor. Bu gıdaları tükettikten sonra hemen dişleri fırçalamak gerekiyor.
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