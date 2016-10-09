Bal-sarı kantaron farenjite son!

MİKROBİK HASTALIK
● Baharatlı, acılı ve ekşili gıdalardan uzak durun. Boğazın daha da tahriş olmasına yol açıp, hastalığın iyileşmesini geciktirir.
● Koyu çay ve asitli içecekler tüketmeyin.
● İçtiğiniz su ne çok sıcak ne de soğuk olmasın. Her zaman ılık su içmeye özen gösterin.
● Farenjit bir mikrobik hastalıktır. Roka enfeksiyonun azalmasında etkili olacaktır.
● Bol sebze-meyve yiyin.
● Bal ses telleri için faydalıdır. Farenjitin neden olduğu ses kısıklığının azalmasına ve boğazın yumuşamasını sağlar. Sabahları bir kaşık bal yiyebilirsiniz.
● Boğaz enfeksiyonlarına karşı adaçayı da oldukça etkilidir. Günde 2 bardak adaçayı boğaz ağrısı ve tahrişin azalmasında yardımcı olacaktır.
● Sarı kantaron bitkisini bir demlikte kaynatın. Sabah, akşam günde 2 kere çayla gargara yapın. Bu şekilde boğazınızdaki mikropları temizleyerek daha kolay iyileşebilirsiniz.
● Zencefil çayı, yeşil çay, kekik ve biberiye çayları da sarı kantaron gibi Farenjitin kolay iyileşmesinde yardımcı olacaktır. Bu çaylardan birini günde 2 bardak balla birlikte tüketmeniz hastalığınızın daha kolay geçmesini sağlayacaktır.
BUNLARA DİKKAT!
✔ Asitli içeceklerden uzak durun
✔ Mutlaka günde 2 litre su tüketin.
✔ Boğazda yoğun tahriş yaratan sigara ve alkol kullanımına son verin.
✔ Klimalar havayı çok kuruttuğundan klima kullanımını azaltın.
✔ Bulunduğunuz ortamın havasını sık sık nemlendirin.
İNATÇI ÖKSÜRÜĞE DOĞAL ŞURUP
Farenjit ile birlikte seyreden öksürük can acıtıyor. Uzmanlar inatçı öksürüğe karşı evde hazırlanacak doğal bir tarif veriyor. Karışım için 6 defne yaprağı, 5 litre su, 6 yemek kaşığı kahverengi şeker ve 1 limon gerekiyor. Yapım aşaması şöyle: Kaynayan suya defne yapraklarını koyun. 10 dakika kadar bekletin. Ateşten alıp şekeri ilave edin. İçine bütün limonu sıkın. Tüm şeker eriyene kadar bekleyin. Günde bir yemek kaşığı için.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.