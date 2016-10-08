Zencefil sıcaklığı

İyileştirici etkisiyle dikkat çeken zencefilin faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sorunlarına, mide ağrısına, hazımsızlığa ve mide bulantısına iyi gelen zencefil, kanserle de mücadele ediyor. Afrodizyak etki de yaratan zencefil, balla karıştırılıp tüketildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Vücudu ısıtıp canlandırıyor. Bu etkisi için 1 hafta 10 gün yeterli oluyor. Zencefilin yararları şöyle sıralıyor...
AĞRILARI AZALTIR: Yaşa bağlı eklem ağrıları, diz ağrısı gibi yaşlılıkta sık görülenağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.
KOLON KANSERİ: Düzenli olarak zencefil tüketimi veya zencefil takviyesi kullanımı, kolorektal (bağırsak, rektumveya her ikisi birden) kansere neden olan hücre yapısı değişimini baskılıyor ve tümörlerin büyümesini engelliyor.
BAĞIRSAK SİSTEMİ: Vücut ısısını yükselten zencefil grip sırasında sağlıklıterlemeyi sağlayarakhastalığın vücuttan daha kısasürede atılmasına yardımcıolur. Bağışıklık sisteminizi güçlendirip, hastalığa yakalanma riskini azaltır.
ASTIM: Zencefilde bulunan bazı bileşenler geleneksel astım ilaçları ile birlikte kullanıldığında ilacın etkisini artırır.
DİYABET: Yapılan bir çalışamaya göre zencefil şeker hastalığınınönlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.
AFRODİZYAK ETKİ: Cinsel isteği artıran zencefil, balla karıştırıldığında vücut ısısını yükseltiyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor.
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