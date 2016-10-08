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sıcaklığı

Kanser ve şeker gibi ciddi hastalıklardan koruyan , balla birlikte yenildiğinde cinsel soğukluğu giderip, iç ısıtıyor...

Zencefil sıcaklığı
İyileştirici etkisiyle dikkat çeken in faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sorunlarına, mide ağrısına, hazımsızlığa ve mide bulantısına iyi gelen zencefil, kanserle de mücadele ediyor. Afrodizyak etki de yaratan zencefil, balla karıştırılıp tüketildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Vücudu ısıtıp canlandırıyor. Bu etkisi için 1 hafta 10 gün yeterli oluyor. Zencefilin şöyle sıralıyor...

AĞRILARI AZALTIR: Yaşa bağlı eklem ağrıları, diz ağrısı gibi yaşlılıkta sık görülen ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.

KOLON KANSERİ: Düzenli olarak zencefil tüketimi veya zencefil takviyesi kullanımı, kolorektal (bağırsak, rektum veya her ikisi birden) kansere neden olan hücre yapısı değişimini baskılıyor ve tümörlerin büyümesini engelliyor.

BAĞIRSAK SİSTEMİ: Vücut ısısını yükselten zencefil grip sırasında sağlıklı terlemeyi sağlayarak hastalığın vücuttan daha kısa sürede atılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminizi güçlendirip, hastalığa yakalanma riskini azaltır.

ASTIM: Zencefilde bulunan bazı bileşenler geleneksel astım ilaçları ile birlikte kullanıldığında ilacın etkisini artırır.

DİYABET: Yapılan bir çalışamaya göre zencefil şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.

AFRODİZYAK ETKİ: Cinsel isteği artıran zencefil, balla karıştırıldığında vücut ısısını yükseltiyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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