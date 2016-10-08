Sakız çiğnemek faydalı ama...

Küçük-büyük hemen herkesin sevdiği sakız, diş sağlığına fayda sağlıyor. "Şekersiz veya tatlandırıcı içeren sakızlar dişlerin temizlenmesine, türük salgısının artmasına yardımcı olur. Ancak 15-20 dakikadanfazla çiğnemeyin" diyen dişhekimi Pertev Kökdemir, şu uyarılarda bulunuyor: "Çene eklemi oldukça hassastır. Çene kaslarımız da belli bir süre sonra yorulmaya başlar. Çokuzun süre sakız çiğnenmesibu kaslarda deformasyonave ağrılara sebep olabilir. Sakız tek taraflı çiğnenmemeli. Sürekli tek tarafta sakız çiğneme alışkanlığı olması, bir süre sonra çiğneme yapılan taraftaki kasların yüzün diğer tarafındaki çenekaslarına oranla daha fazlabüyümesine ve yüzde asimetrioluşmasına yol açabilir."
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