Sakız çiğnemek faydalı ama...

Küçük-büyük hemen herkesin sevdiği sakız, diş sağlığına fayda sağlıyor. "Şekersiz veya tatlandırıcı içeren sakızlar dişlerin temizlenmesine, türük salgısının artmasına yardımcı olur. Ancak 15-20 dakikadan fazla çiğnemeyin" diyen diş hekimi Pertev Kökdemir, şu uyarılarda bulunuyor: "Çene eklemi oldukça hassastır. Çene kaslarımız da belli bir süre sonra yorulmaya başlar. Çok uzun süre sakız çiğnenmesi bu kaslarda deformasyona ve ağrılara sebep olabilir. Sakız tek taraflı çiğnenmemeli. Sürekli tek tarafta sakız çiğneme alışkanlığı olması, bir süre sonra çiğneme yapılan taraftaki kasların yüzün diğer tarafındaki çene kaslarına oranla daha fazla büyümesine ve yüzde asimetri oluşmasına yol açabilir."