Yeşil çay hafızayı güçlendiriyor

Antioksidan zengini yeşil çay öğrenmeyi de, hatırlamayı da pozitif etkiliyor. FitoterapiDerneği Başkanı Prof. Dr.Ekrem Sezik, "Günde 4-5 kupa yeşil çay içilmesiyle antioksidan alınır ve kalp-damar sağlığı korunur. Bu çaydaki teanin maddesi de öğrenme, hatırlama,kaygı bozukluğunu gidermedeönemli rol üstlenir" diyor. Dr.Sezik, yeşil çayın yararlarından bazılarını şöyle anlatıyor: "Kalpdamar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Yeşil çay içenlerin total kolesterolü içmeyenlere göre yüzde 11 düşer. Kolon,göğüs, akciğer kanseri, prostatkanseri gibi kanserlerekarşı koruyucu etki sağlar."
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