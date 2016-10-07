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hafızayı güçlendiriyor

Yeşil çay hafızayı güçlendiriyor
Antioksidan zengini öğrenmeyi de, hatırlamayı da pozitif etkiliyor. Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, "Günde 4-5 kupa yeşil çay içilmesiyle antioksidan alınır ve kalp-damar sağlığı korunur. Bu çaydaki teanin maddesi de öğrenme, hatırlama, kaygı bozukluğunu gidermede önemli rol üstlenir" diyor. Dr. Sezik, yeşil çayın yararlarından bazılarını şöyle anlatıyor: "Kalpdamar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Yeşil çay içenlerin total kolesterolü içmeyenlere göre yüzde 11 düşer. Kolon, göğüs, akciğer kanseri, prostat kanseri gibi kanserlere karşı koruyucu etki sağlar."
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