Griple tokalaşma hastanelik olma

NASIL ANLAŞILIR?
Gripte 38-39 derece ateşiniz olur. Vücudunuzda yaygın ağrı, yorgunluk ve kırgınlık olur. "Dayak yemiş gibiyim" der bazen hastalar. Genelde kuru öksürük, bazen burun tıkanıklığı, hapşırma ve boğaz ağrısı, üşüme, titreme, terleme olur. Hayati risk doğurabilecek kadar önemli bir hastalığın bulaşmasının yollarını bilip korunmamız gerekir. En sık 'damlacık enfeksiyonu yoluyla' ve 'tokalaşma' ile bulaşır.
ÖPÜŞMEYİN
Yakın konuşma, öpüşme, kalabalık ortamlarda bulunma yoluyla da bulaşır. Toplumumuzda en sık kullanılan selam-samimiyettanışma hareketi tokalaşmadır. Hasta kişilerin çeşitli şekillerde eline bulaşan virüsler tokalaşma yoluyla hızla yayılabilir. Eğer elimizi yıkamazsak, elimizin değdiği her yerde hastalık yayılmaya devam edebilir. Özellikle ağız içi ve üst solunum yollarında bulunan bakteriler ve virüsler dediğimiz mikroplar nefes alıp verme, öksürük, hapşırma sırasında tükürüğümüze bulaşık olarak dışarı çıkar. Ortam havasına, insanların solunum yolarına, cildine, kıyafet ve eşyalarına bulaşabilir. Oradan da diğer insanlar hastalık kapabilir. Bu da özellikle "GRİP" gibi hastalıklarda yayılmayı arttırabilir. Özellikle toplu yerlerde yada yüzünüze hapşırırken ortaya çıkan bu durum tokalaşmak kadar virüsü yayabilir.
YATARAK 1 HAFTADA...
Grip virüsünün 'kuluçka süresi' diye tarif edilen hastalık öncesi dönemin 2-3 gün olduğunu belirten Dr. Nafiz Karagözoğlu, "Ne yazık ki bu hastalıkta ilaçla yüzde 100 iyilik hali garanti edilemiyor" diyor. Dr. Karagözoğlu, şöyle devam ediyor: "Bağışıklık sistemimiz, başka hastalıklarımız, stres, beslenme durumumuz gibi kişisel özellikler hastalanma süresini değiştirir. İlaçla 7 günde, yatarak 1 haftada tabiri gerçeğe yakındır."
BUNLARA DİKKAT
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, hangi durumlarda acile başvurulması gerektiğini şöyle sıraladı:
39 dereceyi geçen ateşiniz var ve 48 saatte her ne yaptıysanız düşmüyorsa
Grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız
Gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığı yaşıyorsanız
3 aydan büyük bebeklerde grip ve yüksek ateş var ise (havale geçirme riski 3 aydan büyük bebeklerde ateş olduğunda son derece yüksektir)
Yutkunurken zorlanma, ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrınız varsa
Dudaklardaparmak uçlarında morarmanefes darlığıgenel durum bozukluğu oluyorsa hastaneye gidin.
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