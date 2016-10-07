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Eldeki uyuşma felce götürür

Eldeki uyuşma felce götürür
Sürekli bilgisayar kullananlar dikkat! El bileğinde uyuşma ve sızlama ile kedini gösteren 'karpal tünel sendromu' adlı rahatsızlık, tedavi edilmediğinde felç bırakıyor. Memorial Wellness Manuel Tıp Bölümü'nden Dr. Metin Mutlu, "Uzun süreli bilgisayar kullanımı, parmakların yoğun çalışması nedeni ile tünel içinde ödeme sebep olur ve bu da sinirin sıkışmasına yol açar" diyor. Dr. Mutlu, şu bilgileri veriyor: "El bileği sinir sıkışmasında önce baş, işaret ve orta parmaklarda uyuşma, karıncalanma, keçeleşme ve ağrı olur. Korunmak için el ve bileği zorlayan ağır işlerden kaçınmak, mouse ped kullanmak gerekir."
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