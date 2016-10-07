  1. Eldeki uyuşma felce götürür

Aşkın sarı iksiri

Çaya, çorbaya sıkılan limon, aşk hayatını da tatlandırıyor. Bu ekşi meyve, cinsel gücün artmasına katkı sağlıyor...

Aşkın sarı iksiri
İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon birçok hastalıktan koruyor. Kabuğu soyulmuş bir limon yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltan limon cinsel hayata da katkı sağlıyor. Cinsellik hormonlarını çalıştırarak güç veren limonun sağlığa yararları şöyle sıralanıyor:

* Karaciğeri temizler.
* Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
* Beyni korur.
* Anti bakteriyeldir.
* Antioksidandır.
* Yüksek tansiyonu düşürmeye yararlıdır.
* Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
* Göz sağlığını korur.
* Kalsiyum, demir, fosfor ve diğer mineraller bakımından zengindir.
* Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
* Gribe karşı vücudu güçlendirir.
* Cilt üzerinde kullanıldığında enfeksiyonu önler.
* Cilde parlaklık verir.
* Kaşıntıya iyi gelir.
* Kepeği azaltmak için kullanılabilir.
*Sindirime yardımcıdır.
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