Aşkın sarı iksiri

İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon birçok hastalıktan koruyor. Kabuğu soyulmuş bir limon yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltan limon cinsel hayata da katkı sağlıyor. Cinsellik hormonlarını çalıştırarak güç veren limonun sağlığa yararları şöyle sıralanıyor:



* Karaciğeri temizler.

* Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.

* Beyni korur.

* Anti bakteriyeldir.

* Antioksidandır.

* Yüksek tansiyonu düşürmeye yararlıdır.

* Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.

* Göz sağlığını korur.

* Kalsiyum, demir, fosfor ve diğer mineraller bakımından zengindir.

* Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.

* Gribe karşı vücudu güçlendirir.

* Cilt üzerinde kullanıldığında enfeksiyonu önler.

* Cilde parlaklık verir.

* Kaşıntıya iyi gelir.

* Kepeği azaltmak için kullanılabilir.

*Sindirime yardımcıdır.



