Aşkın sarı iksiri

İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon birçok hastalıktan koruyor. Kabuğu soyulmuş bir limon yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. Kalp krizi ve felçriskini azaltan limon cinsel hayata da katkı sağlıyor. Cinsellikhormonlarınıçalıştırarak güç veren limonun sağlığa yararları şöyle sıralanıyor:
* Karaciğeri temizler.
* Böbrek ve safrataşlarınınçözülmesineyardımcıolur.
* Beyni korur.
* Anti bakteriyeldir.
* Antioksidandır.
* Yüksek tansiyonudüşürmeye yararlıdır.
* Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
* Göz sağlığını korur.
* Kalsiyum, demir, fosfor ve diğer mineraller bakımından zengindir.
* Bakteri birikiminiönleyerek ağız sağlığınıkorur.
* Gribe karşı vücudu güçlendirir.
* Cilt üzerindekullanıldığındaenfeksiyonu önler.
* Cilde parlaklık verir.
* Kaşıntıya iyi gelir.
* Kepeği azaltmak için kullanılabilir.
*Sindirime yardımcıdır.
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