Sürpriz yumurta

D vitamini eksikliği kısırlığa yol açıyor. Ferti-Jin KadınSağlığı ve Yardımcı ÜremeTeknikleri MerkeziDirektörü Dr. SevalTaşdemir, anne olmak isteyen kadınlara bu vitaminden yana zengin olan yumurta ve süttüketimini öneriyor. Dr. Seval Taşdemir, şöyle devam ediyor: "D vitaminini güneşten alabileceğimiz gibi ton balığı,uskumru, karides, yumurtasarısı, karaciğer, süt vesüt ürünleri, tahıl gibi ürünlerde de bulabiliriz. D vitamini eksikliği olanlar bu gıdalardan tüketmeli. Bu vitamin gripten korurken, infertiliteyi (kısırlığı) önemlişekilde etkileyen çok önemlivitamindir."
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