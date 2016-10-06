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Sürpriz yumurta

Sürpriz yumurta
D vitamini eksikliği kısırlığa yol açıyor. Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezi Direktörü Dr. Seval Taşdemir, anne olmak isteyen kadınlara bu vitaminden yana zengin olan yumurta ve süt tüketimini öneriyor. Dr. Seval Taşdemir, şöyle devam ediyor: "D vitaminini güneşten alabileceğimiz gibi ton balığı, uskumru, karides, yumurta sarısı, karaciğer, süt ve süt ürünleri, tahıl gibi ürünlerde de bulabiliriz. D vitamini eksikliği olanlar bu gıdalardan tüketmeli. Bu vitamin gripten korurken, infertiliteyi (kısırlığı) önemli şekilde etkileyen çok önemli vitamindir."
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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