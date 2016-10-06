Sarımsak-fındık prostatı kurtardık!

Sarımsak: Selenyum düzeyi yüksek besinlerden olan sarımsak prostat kanseri riskini yüzde 50 oranında azaltıyor Fındık: Hücre fonksiyonları için gerekli bir mineral olan çinkoyu prostat hastalığı olanlar daha çok tüketmeli. Prostat kanserinin erken evrelerinde ve prostat kanserinden korunmak için çinko zengini kabuklu deniz hayvanları, süt, fındık ve baklagilleri tüketebilirsiniz.
Portakal: Meyvelerden aldığınız vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirime katkıda bulunur, saç, cilt sağlığını korur ve iştahı azaltıp kilo kontrolü sağlar. Antioksidanlar açısından en zengin meyveler çilek, kiraz, portakal, greyfurt, mango, papaya, kavun, kivi, erik, üzüm ve karpuzdur. Kırmızı dolmalık biber: Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli ve yeşil biber besin değeri en yüksek sebzeler arasındadır. Antioksidan özellikli diğer sebzeler arasında kırmızı dolmalık biber, ıspanak, lahana, Brüksel lahanası, havuç, domates, kış kabağı, tatlı patates sayılabilir. Tam
Tahıllar: Yapılan bir araştırmaya göre tam tahıl kepeği prostat kanseri olan erkeklerde tümör büyümesini azaltmaya yardımcı oluyor. Çalışmada, prostat kanseri olan 17 erkek, 6 hafta boyunca tam tahıllı ürünler tüketmiş ve tüketmeyenlere göre tümörlerde küçülme kaydedilmiş. Araştırmacılar tam tahıllı gıdaların prostat kanseri üzerine olumlu etkisinin kan şekerini düşürmesinden ileri geldiğini belirtiyor.
Fasulye, yumurta akı: Vücutta doku üretiminin yapı taşı olan amino asitler protein kaynaklarından sağlanmaktadır. İşlenmiş etler, yağlı süt gibi doymuş yağ oranı yüksek protein kaynakları genel sağlık gibi prostat sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak yağsız süt ve süt ürünleri, ton balığı, somon balığı, mercimek, fasulye, yumurta akı, tavuk ve hindi eti, yağsız yoğurt gibi daha kaliteli protein kaynakları prostat sağlığını korur. İyi bir protein kaynağı olan soğuk deniz balıkları aynı zamanda vücut için gerekli Omega yağ asitleri bakımından da zengindir.
Domates: İçerdiği likopen prostat hastalıklarına karşı koruma sağlar. Domates, domates salçası, domates sosu, ketçap ve diğer domates ürünlerini daha çok tüketenlerin prostat kanserine yakalanma riskinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Domatesin özellikle mevsiminde ve kabuğu ile tüketilmesi önem taşıyor.
Ceviz yağı: Doymuş yağların prostat kanseri ile bağlantılı olduğu bilinmekle birlikte keten tohumu, ceviz yağı ve kanola yağı gibi bitkisel yağlar hem prostatı korur hem de E, D ve K vitaminlerinin işlenmesine yardımcı olarak genel sağlığı geliştirir.
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