TIP dünyasının en tartışmalı konuları arasında yer alan deodorantve ter önleyicilerin kanser yapıpyapmadığı bir kez daha gündeme geldi. Cenevre Üniversitesi araştırmacıları deodorant ve ter önleyici kozmetiklerin kansere yol açtığını açıkladı.
KANSERE NEDEN OLUYOR
Yaygın olarak kullanılan koltuk altı ürünlerindeki alüminyum klorürün vücudun farklı bölgelerine yayılıp tümör gelişimini tetiklediğini iddia eden araştırmacılara CambridgeÜniversitesi ve İngiltere KanserAraştırmaları Ajansı itiraz etti. Bilim dünyası ikiye bölünürken, herkesin kafası karıştı. TürkDermatoloji Derneği isetartışmalara farklı bir boyutkazandırarak, ticari amaçlaradikkat çekti. Türk Dermatoloji Derneği üyesi Prof. Dr. ErtuğrulAydemir, bilinen tutarlı, bilimsel hiçbir veri ve çalışma olmadığını belirterek, şunları söyledi: "800'ü aşkın hastaylayapılan bir çalışmada memekanseri konusunda hiçbir bulguyarastlanmamıştır. Zaman zamanbazen sansasyon amacıyla, bazen dekötü niyetli olarak (ticari amaçlı)bu tip haberler çıkmaktadır."
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