  1. Mide fıtığı ihmale gelme
  2. ‘Can kurtaranım’

DeodoRAT

DeodoRAT
TIP dünyasının en tartışmalı konuları arasında yer alan deodorant ve ter önleyicilerin kanser yapıp yapmadığı bir kez daha gündeme geldi. Cenevre Üniversitesi araştırmacıları ve ter önleyici kozmetiklerin e yol açtığını açıkladı.

KANSERE NEDEN OLUYOR
Yaygın olarak kullanılan koltuk altı ürünlerindeki alüminyum klorürün vücudun farklı bölgelerine yayılıp tümör gelişimini tetiklediğini iddia eden araştırmacılara Cambridge Üniversitesi ve İngiltere Kanser Araştırmaları Ajansı itiraz etti. Bilim dünyası ikiye bölünürken, herkesin kafası karıştı. Türk Dermatoloji Derneği ise tartışmalara farklı bir boyut kazandırarak, ticari amaçlara dikkat çekti. Türk Dermatoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir, bilinen tutarlı, bilimsel hiçbir veri ve çalışma olmadığını belirterek, şunları söyledi: "800'ü aşkın hastayla yapılan bir çalışmada meme kanseri konusunda hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Zaman zaman bazen sansasyon amacıyla, bazen de kötü niyetli olarak (ticari amaçlı) bu tip haberler çıkmaktadır."
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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